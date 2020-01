Maripier Morin est plus sexy que jamais sur ses nouvelles photos en maillot

Oula... Chaud les yeux!



Maripier Morin fait monter les degrés sur le thermomètre aujourd'hui en dévoilant les premières images de sa marque ORNORM. Dès le 6 février prochain, des maillots de bain signés Maripier Morin seront disponibles sur le marché de la mode!

«Voilà! Déjà 1 an que je travaille sur ce projet… et je ne pourrais être plus fière de vous présenter ma marque ORNORM. Un mot qui je crois me définit bien, mais qui NOUS définit encore mieux. Sortir de la norme, trouver notre unicité et se valoriser dans nos différences. Dès le 6 février, vous pourrez vous procurer les premières pièces de ma collection de maillots de bain sur ornorm.com et chez Maison Simons. Merci à vous de toujours me suivre, ORNORM ce n’est que le début. Il y a tellement de belles choses qui s’en viennent. Hâte que vous voyiez ça!»





Hier, Maripier nous dévoilait d'ailleurs les trois muses de sa collection: Annie Sama, Charlie Wang et Desirée Skylar.





Rappelons que Maripier Morin tient la vedette de la nouvelle série policière La faille aux côtés d'Isabel Richer. Une deuxième saison a déjà été confirmée par l'équipe!

Pssst! Maripier était superbe au dévoilement de Crave en français la semaine dernière!



