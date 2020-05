Maripier Morin perd Studio G

L'émission Studio G, animée par Maripier Morin, est annulée.

La nouvelle a été annoncée aujourd'hui par TVA. La crise de la COVID-19 est la cause principale de cette annulation.

Dans un communiqué émis par le diffuseur, on explique que les « restrictions relatives au maintien des mesures de distanciation physique et sociale ne permettent malheureusement toujours pas la tenue d'enregistrement devant public » et que pour cette raison, le talk-show n'est pas renouvelé.

Maripier Morin avait pris les commandes de Studio G l'automne dernier. Chaque semaine, l'animatrice célébrait un artiste adoré du public avec des surprises et des invités spéciaux.

Cette annonce s'ajoute à la liste des projets suspendus ou simplement annulés de Maripier Morin.

Le mois dernier, la star québécoise confiait qu'elle avait « perdu 3 jobs » à cause de la pandémie. Devant ces changements de plans, la belle brunette reste positive :

« Je suis plus résiliente que je pensais. J’ai perdu trois jobs d’un coup, le gala Artis, la deuxième saison de Mais pourquoi ? et la deuxième saison de La faille. J’ai appris à laisser aller, à prendre le temps de m’écouter. Ça me fait du bien, même s’il y a des moments où j’ai le goût de manger le plâtre sur les murs. »

Avec son talent et son énergie, on est certains qu'elle retrouvera d'autres projets emballants très rapidement!

Karine Paradis

D'ailleurs, Maripier Morin et Julien Lacroix ont annoncé aujourd'hui qu'ils animeraient un après-bal pour les jeunes en direct sur les réseaux sociaux! Découvrez tous les détails concernant ce gros party en ligne!

