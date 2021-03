Maripier Morin reprend les tournages de Mais pourquoi? à Z!

Après avoir décroché le premier rôle dans le tout nouveau film de Mariloup Wolfe et avoir repris les rênes son personnage dans la suite de La Faille, Maripier Morin prépare maintenant son retour à la barre de Mais pourquoi?, à Z!

C'est Patrick Lagacé qui a annoncé aujourd'hui la nouvelle dans son émission Le Québec maintenant, au 98,5 FM, que l'animatrice planchait présentement sur de nouveaux épisodes de la série documentaire qui verront le jour possiblement à l'automne prochain. Les tournages de la deuxième saison de Mais pourquoi?, destinée à la chaîne Z de Bell Média, se poursuivront d'ailleurs pendant la saison chaude.

Dans la première saison de Mais pourquoi?, Maripier Morin explorait six univers atypiques, qui sont encore souvent perçus comme tabous dans la société: la nudité, le fitness, l’argent, la religion, les jeux vidéo et la parentalité. Pour mieux comprendre ce qui lui échappe, elle s’est retrouvée au cœur de ces réalités et a discuté sans filtre avec des experts et des gens qui en ont long à dire sur le sujet. Son but: trouver des réponses à ses questions!

Dans la deuxième saison, Maripier se penchera, entre autres, sur la performance dans le travail et la façon de se relever après un échec vécu dans l’œil du public.

Pssst! C'est d'ailleurs dans un des épisodes de Mais pourquoi? En confinement que Maripier Morin avait dévoilé l'identité de son nouveau chum, l'an dernier.



