Maripier Morin: Une pétition pour demander au Gala Artis de retirer sa nomination voit le jour!

Nous vous demandons de retirer le nom de Maripier Morin le plus rapidement possible de la liste des personnes nommées et de présenter vos excuses à Safia Nolin ainsi qu’à toutes les personnes courageuses qui ont dénoncé leurs agresseur.es.

Cette nomination constitue un profond manque de respect envers Safia Nolin ainsi que tout.es les victimes d’agressions qui ont eu le courage de dire tout haut ce que tant d’autres n’ont pas osé dévoiler par le passé parce qu’elles avaient peur d’en subir les répercussions. Avec la vague de féminicides qui touche le Québec, les victimes de violence à caractère sexuel ont besoin de savoir qu’elles sont protégées si elles dénoncent les personnes qui les ont agressées.Nos enfants ont besoin de voir qu'on ne recommence pas à glorifier les agresseurs quelques mois après avoir reconnu leurs comportements problématiques. Le Québec a besoin d'être meilleur.

Il y a tant d’actrices talentueuses au Québec qui méritent d'être célébrées avant une personne qui a publiquement admis avoir commis des violences sexuelles et fait des commentaires racistes pas plus tard qu’en 2018.

La portée de la nomination de Maripier Morin est plus grande que sa nomination en elle-même: elle représente la manière dont on traite les victimes d’agressions par rapport au traitement de leurs agresseur.es. Gala Artis, il vous incombait d’envoyer le bon message et de ne pas mentionner Maripier Morin dans votre sondage Léger Marketing. Ayez conscience qu’en choisissant de laisser la nomination de Maripier Morin intacte vous faites le choix de contribuer activement à la perpétuation de la culture du viol!»

En juillet dernier, une pétition du même genre voyait le jour afin de demander le retour de l'animatrice sous les feux des projecteurs.



