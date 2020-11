Martin Matte et Laurence Leboeuf agrandissent la famille

Surprise! Un petit nouveau a fait son entrée dans la famille du couple formé par Martin Matte et Laurence Leboeuf...

Eh oui, c'est via ses réseaux sociaux que le populaire humoriste a annoncé qu'il avait profité de la pandémie pour adopter un adorable bébé golden retriever!

«Nouveau membre familial 😁», dévoile Martin sur Instagram, partageant de mignons clichés de son nouveau toutou poilu!



Instagram Martin Matte

Instagram Martin Matte



La belle Laurence Leboeuf, qui a récemment dévoilé sa nouvelle métamorphose capillaire, s'est empressée de commenter la publication, visiblement en amour elle aussi avec le charmant petit chiot!



Instagram Martin Matte



«Follement en amour... completely in love...Billie 💙😍», dévoile Laurence sur Instagram, partageant du même coup le nom de la petite Billie!





Jalousiiiiiiiiiiiiiiiie, quand tu nous tiens!

Les bébés chiots et chats poppent de partout depuis le début de la pandémie, nous rendant un peu dingos sur les réseaux sociaux en découvrant leurs adorables binettes et leurs yeux craquants! Sans plus tarder, et pour le bonheur de tous, découvrez 10 stars et leur nouvel animal de compagnie!

Psssst! Martin et Laurence auront bientôt un nouveau chez-soi et c’est dans la maison de Guillaume Lemay-Thivierge qu’ils s’installeront très bientôt!



