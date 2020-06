Martin Matte réagit à la controverse de sa publicité de Maxi et la vidéo devient virale!

Martin Matte est au centre d'une controverse entourant sa nouvelle publicité pour la compagnie Maxi!

Après la tempête d'hier et le retrait des réseaux sociaux par Maxi de sa publicité jugée grossophobe par plusieurs, Martin Matte a réagi en soirée en s'exprimant sur sa page Facebook officielle.

Aujourd'hui, le populaire humoriste en rajoute une couche en publiant une vidéo qui est bien vite devenue virale... Dans celle-ci, on peut apercevoir Martin complètement démonté, ne comprenant visiblement pas le tourbillon médiatique dans lequel il s'est fait emporter depuis hier. En bande sonore, on peut entendre jouer la chanson Aidez-moi de Daniel Boucher (qui partage le MÊME look que l'humoriste ces jours-ci!), qui en dit long par ses paroles!

Martin ne prononce qu'un mot dans cette nouvelle vidéo, alors qu'il montre à l'écran un concombre et ajoute, avant de le manger: «Québécois»... C'est pour le moins éloquent!





Quant à Maxi, ils ont modifié leur pub et l'ont mis en ondes à nouveau...





Pssst! Martin Matte a publié une première photo avec son amoureuse en voyage, récemment. Découvrez le magnifique cliché juste ici!



Vous aimerez aussi: