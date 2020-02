Mathieu Baron dévoile son ÉNORME nouveau tatouage!

Les tatouages et Mathieu Baron, c'est une histoire d'amour qui dure depuis très très longtemps!

Depuis les dernières semaines, Mathieu visitait régulièrement le studio de tatouages de son bon ami Dave Bourgeois (oui, oui, celui de Star Académie!) afin de peaufiner son dernier tatouage en date!



Instagram de Mathieu Baron



Vendredi dernier, le comédien, qui incarne Nick Romano à la perfection dans Distric 31, a dévoilé le résultat de son nouveau bébé! Nul doute les filles, avec ce nouveau chef-d'oeuvre au bras, vous vous sentirez doublement plus regardées (et aurez doublement plus chaud!) lorsque Mathieu sera dans les parages...



Instagram de Mathieu Baron



Après un voyage en Suisse avec sa soeurette pendant le temps des Fêtes, Mathieu Baron est revenu au Québec et a fait plaisir à ses fans en partageant un nouveau cliché où il est particulièrement séduisant!

Mathieu était aussi des festivités du lancement de Crave en français en janvier dernier. Pour revoir toutes les photos, c'est par ICI!



