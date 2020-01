Mathieu Baron fait monter les degrés sur le thermomètre sur cette nouvelle photo

Le nom de Mathieu Baron est sur toutes les lèvres en ce début d'année... et pour cause!

Son personnage de Nick Romano a pris de plus en plus d'importance au fil de la 4e saison de District 31 et même si le fameux enquêteur du crime organisé est passé du côté sombre avec son arrestation pour le meurtre du mafieux Joe Boccassini, on ne pourrait être plus heureuses de le voir un peu plus chaque jour au petit écran!



Instagram de Mathieu



Après un voyage en Suisse avec sa soeurette pendant le temps des Fêtes, Mathieu Baron est revenu au Québec et a fait plaisir à ses fans en partageant un nouveau cliché où il est particulièrement séduisant!

«Say "cheeeeeese!" 😬

En français on dit "seeeeeexe!" 😉 📸 @ericmyrephoto #ready #newyear #happyme #dareme #staypositive #defeattheodds», dévoile-t-il sur Instagram.



Mathieu sera d'ailleurs ce dimanche soir à l'émission La magie des stars en compagnie de l'humoriste Philippe Laprise. Ça promet!



