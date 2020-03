Mathieu d'OD Afrique du Sud souligne ses six mois d'amour avec Claudie

Les lovers filent le parfait amour!

Eh oui, Claudie et Mathieu forment sans l'ombre d'un doute l'un des couples les plus solides de l'aventure Occupation Double Afrique du Sud!



Alors que le retour à la réalité fut fatal pour Trudy et Math, Rym et LP, ainsi qu'Ophélia et Karl, qui se sont malheureusement séparés après quelques semaines de retout au Québec, Claudie et Mathieu semblent plus soudés que jamais!

La preuve? Le couple vient de franchir le cap des six mois passés ensemble!

C'est via Instagram que Mathieu a tenu à souligner ses six mois d'amour avec sa tendre moitié:

«Selon mes calculs, ça fait aujourd'hui 6 mois qu'elle et moi nous formons un couple ultra quétaine! Merci au @boltonspa de si bien nous recevoir, vous êtes super fins et le responsable de vos réseaux sociaux est awesome ! 🤗🤗 Love you Clauclau @claudiemercier_ ❤️», dévoile-t-il collé à sa blonde, tout sourire!





Mathieu a aussi partagé un adorable message d'amour à Claudie lors de son anniversaire, il y deux semaines!

«Aujourd'hui , c'est l'anniversaire de ma partner de vie. Cette p'tite femme-là fait partie de mon quotidien depuis peu et je réalise déjà qu'elle a pas fini de me voir. Je t'aime @claudiemercier_ , tu as pas idée. Bonne fête mon amour. ❤️🥰»



Psssst! On a croisé le couple au lancement de la série Projet 2000 et il était trooooop cute. Pour voir toutes les photos, c'est par ICI!



