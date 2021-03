Maude Lavoie d'OD Grèce est en deuil

Nous offrons toutes nos condoléances à Maude Lavoie, ses amis et ses proches, qui sont en deuil.

La belle influenceuse, qu'on a connue dans l'édition d'Occupation Double Grèce, vit un moment extrêmement difficile puisque sa grand-maman a rendu son dernier souffle. C'est via Instagram que Maude a rendu un dernier hommage à sa confidente de tous les moments, sa meilleure amie.

«Ceux qui me connaissent de proche ou de loin ont connus ma mamie au travers moi. Cette nuit, ma mamie, ma meilleure amie, ma moitié nous a quitter subitement. J’ai redouté ce moment toute ma vie, pas une journée est passé sans que je me demande comment cette journée allait arrivé. Tu es partie doucement, sans douleur mais aussi sans avertissement, je peux sentir ton odeur si près de moi et je ne réalise pas encore qu’aujourdhui et tout les autres qui vont venir je n’entendrais plus tôt rire.



Je suis tellement chanceuse de t’avoir eu toute ses années, merci de m’avoir aimé aussi fort et bien comme tu la fait tout au long de ma vie, veille sur moi, papi et toute la famille mais surtout sur ton arrière petit-fils Jackson qui n’aura pas la chance de te connaître en personne mais n’ai aucun doute qu’il connaîtra l’histoire de la grande dame que tu ai.



Je t’aime mamie, pour toujours 🕊 [sic]»,





On envoie une dose massive de bonnes énergies à Maude et sa famille dans ces moments plus que difficiles!

Sur une note plus positive, Maude attend la cigogne pour la toute première fois. Enceinte de 25 semaines, elle file le parfait bonheur avec son amoureux Jerry Blackburn.





Le couple vient d'ailleurs d'acquérir un petit nid douillet afin de vivre ensemble en famille avec leur futur poupon, un petit garçon qui se pointera le bout du nez en juin prochain!





