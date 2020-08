Mauvaise nouvelle pour les fans de M'entends-tu et Like-moi!

Deux émissions adorées du public se termineront au cours de la prochaine année : M'entends-tu? et Like-moi!

Alors qu'on savait que la saison finale de la série à sketches humoristiques avait été tournée l'automne dernier, on vient d'avoir la confirmation que la troisième saison de la dramatique sera la dernière.

Ce chapitre final des aventures d'Ada, Fabiola et Carolane sera présenté au printemps 2021 à Télé-Québec. Dans la finale de la saison 2, rien n'allait plus pour Carolane. On pourra donc découvrir la suite de cette histoire qui a laissé les téléspectateurs sous le choc. D'ici là, vous pouvez revoir les deux premières saisons de M'entends-tu? avec Florence Longpré, Eve Landry et Mélissa Bédard gratuitement par ici!

La fin de Like-moi!

Karine Paradis

On le savait, on a eu le temps de se faire à l'idée et cette fois-ci, c'est vrai : Like-moi! se terminera cet automne à Télé-Québec. La dernière saison de cette comédie hilarante signée Marc Brunet réunira à nouveau Katherine Levac, Marie-Soleil Dion, Guillaume Lambert, Karine Gonthier-Hyndman, Florence Longpré, Philippe-Audrey Larrue St-Jacques, Yannick de Martino et Sonia Cordeau.

Le tournage a eu lieu l'an dernier, avant la pandémie de COVID-19. Katherine Levac avait d'ailleurs souligné sa dernière journée sur le plateau avec émotion.

Comme pour M'entends-tu?, vous pouvez revoir les saisons précédentes tout à fait gratuitement par ici!

