Mel B des Spice Girls animera une télé-réalité créée par une Québécoise!

Mel B sera à la barre d'une télé-réalité créée par une Québécoise!



La populaire chanteuse, qui s'est fait connaître au sein du groupe culte les Spice Girls, animera The Fashion Hero, une production de l'entreprise québécoise Beauty World Search. La première saison de cette émission a obtenu un immense succès dans plus de 160 pays au Québec.



The Fashion Hero mettra en vedette 33 aspirants mannequins sélectionnés aux quatre coins du monde se rendront en Afrique du Sud au printemps. Ensuite, 16 finalistes prendront part à une série de défis mettant en valeur leur personnalité unique et l’un d’eux deviendra l’ambassadeur d’une campagne publicitaire internationale.





Paul Archuleta - Getty Images



La productrice québécoise de l'émission, Caroline Bernier, a collaboré avec de grandes marques de mode et de luxe. À travers son parcours et sa carrière à l’international, Caroline a senti le besoin de représenter et de mettre de l’avant la vraie beauté. Elle a donc créé en 2017 le concept de The Fashion Hero, qui est en quelque sorte une célébration de la diversité culturelle et corporelle.



Mel B explique dans un communiqué envoyé aux médias pourquoi ce projet est aussi significatif pour elle : « Lorsque j’ai joint les Spice Girls, il y avait peu de chanteuses dans des groupes britanniques qui me ressemblaient. J’étais différente, nous étions toutes différentes et c’est un élément qu’on voulait mettre de l’avant et célébrer. Je ne faisais pas partie des standards et je ne l’ai jamais souhaité. Le monde entier doit comprendre qu’il n’y a pas une seule chose qui définit la beauté, mais bien des centaines d’aspects qui rendent chaque personne spéciale et extraordinaire. »

Celle qu’on a pu voir à l’écran au Québec notamment dans Du talent à revendre et X-Factor avait d'ailleurs un message pour vous!







​On a hâte de voir ça!



