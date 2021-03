Mélanie Maynard partage une magnifique photo de son amoureux en pleine nature

Mélanie Maynard file le parfait bonheur avec son amoureux Diego depuis huit déjà!

Dans les derniers jours, la sympathique animatrice a pu profiter de quelques jours de congé bien mérités, pendant la semaine de relâche. Résultat? Son bel Espagnol et elle ont mis le cap vers Val-des-Lacs, dans les Laurentides, afin de profiter de la nature et d'avoir la sainte paix ensemble, dans un mignon petit chalet.





Au passage, l'animatrice a dévoilé un magnifique cliché de son homme jouant dans la neige avec leur chien!

«❤️❤️», dévoile-t-elle tout simplement via Instagram.





Très discrète sur ses amours, l'animatrice a toujours tenu à garder l'identité (et surtout le joli visage) de son amoureux secrète afin de préserver leur intimité! Or, voilà que Mélanie Maynard a fait pour la toute première fois entorse à sa règle et nous a présenté officiellement celui qui fait battre son coeur depuis tant d'années déjà, sur le plateau de Deux filles le matin en février dernier... Évidemment, le principal intéressé était au courant et a bien sûr donné son approbation à ce qu'on «montre sa face» à la télévision!



Deux filles le matin



