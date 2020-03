Mélissa Bédard chante pour la première fois à la télévision sans perruque, au naturel!

Eh oui, la belle chanteuse a les cheveux courts!

Au début du mois, à la suite d'un épisode fort émouvant dans la deuxième saison de M'entends-tu?, où l'on pouvait l'apercevoir sans perruque, Mélissa Bédard a décidé de renouveler l'expérience en publiant un cliché au naturel sur sa page Instagram. Tout de suite, les commentaires ont afflué, ses followers adorant sa chevelure courte au naturel!

Aujourd'hui, Mélissa répète l'expérience lors d'une toute première apparition télévisuelle où on pourra l'apercevoir pour la toute première fois sans perruque, au naturel. Ce soir, la chanteuse et comédienne sera de passage sur le plateau de Cette année-là afin de chanter Hawaïenne des Trois Accords!

«Ce samedi 20h @telequebec @cette_annee_la J’ai eu le plaisir de reprendre une chanson d’un de mes groupes préférés @lestroisaccords ❤️», dévoile-t-elle sur Instagram.





Ce samedi, Marc Labrèche et ses collaborateurs revisiteront l'année 2005 avec Martin Matte, qui animait cette année-là le Gala Les Olivier, en plus d’y rafler l’Olivier de l’année. Emilie Perreault, Fred Savard et Simon Boulerice s’intéresseront quant à eux aux questions existentielles et aux portraits des hommes dans les œuvres québécoises.



Psst! Invitée sur le plateau de La vraie nature, Mélissa s'est confiée sur la mort de sa maman, la drogue ainsi que ses idées noires.



