Mélissa Bédard dévoile une EXCELLENTE nouvelle!

Il y a trois ans, Mélissa Bédard a vécu sa toute première expérience au petit écran en décrochant le rôle de Fabiola dans l’audacieuse et singulière série M’entends-tu?, première œuvre télévisuelle de Florence Longpré et Pascale Renaud-Hébert. La première saison de M’entends-tu? a d'ailleurs été une révélation pour Mélissa, alors que le public et la critique sont totalement tombés sous le charme de la comédienne!





Aujourd'hui, la belle chanteuse et comédienne a dévoilé une formidable nouvelle via ses stories Instagram:

«En route vers un nouveau plateau de tournage! Une nouvelle équipe! Oui, oui, tu as bien lu! Comédienne part. 2. Merci la vie!», dévoile-t-elle, tout sourire







Instagram Mélissa Bédard



Eh oui, c'est avez bonheur qu'on apprend que Mélissa Bédard a décroché un nouveau rôle dans une série québécoise en tournage présentement. On a bien sûr tenté de savoir de quelle série il s'agissait en rejoignant sa relationniste, mais on nous a répondu que pour l'instant, le tout était secret. Iiiiiiii, c'est excitant tout ça... on a hâte de savoir!!!

Dans quelle série verriez-vous Mélissa?





Ce nouveau rôle tombe juste à point puisque la troisième et dernière saison de la série M'entends-tu? est présentement en ondes à Télé-Québec. On pourra donc retrouver rapidement Mélissa au petit écran!

Samedi dernier, Mélissa était magnifique sur le plateau d'En direct de l'univers afin de célébrer l'univers musical de Rita Baga (alias Jean-François Guevremont)!



