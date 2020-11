Mélissa Bédard fait d'émouvants adieux à son personnage de M'entends-tu?

Mélissa Bédard a vécu sa toute première expérience au petit écran en décrochant le rôle de Fabiola dans M'entends-tu?!

C'est le coeur gros, rempli d'émotions, de fierté, mais surtout d'amour pour toute l'équipe de M'entends-tu? qui lui a donné sa première chance à la télé, que Mélissa a remercié tout le monde qui a contribué au succès de la série.

C'est aussi via Instagram que la belle comédienne et chanteuse a fait d'émouvants adieux à son personnage, qui lui a fait passer par toute la gamme des émotions lors des dernières années!

«Eh bien, habituellement je trouve un point positif à tout, mais là j’ai beau essayer je ne trouve pas! Cette semaine sera ma dernière journée de tournage dans le rôle de Fabibi.😢

On m’avait averti que j’allais pogner de quoi mais à ce point... jamais! Oh Dieu que je suis reconnaissante envers l’équipe de Trio Orange, l’équipe de tournage, l’équipe en coulisses: maquilleurs, coiffeurs, habilleuses et surtout mes amis d’amour avec qui j’ai eu la chance de grandir et d’apprendre. Je crois que nous pouvons dire que nous avons formé une maudite belle famille. Assez ironique qu’un projet ressemblant tant à ma vie avec des rôles touchants, drôles et durs, par boutte, mais tellement nécessaires, relance ma carrière.



Je ne dirai jamais assez merci à Télé-Québec d’avoir dit oui au beau projet M’entends-tu? parce qu’au fond le vrai monde c’est ça l’important.🤗



Je vous aime de tout mon cœur et j’espère vivre d’autres aussi beaux projets dans ma vie❤️ P.S. Je suis très émotive😭... mais si j’ai un conseil à donner c’est Rêvez! Rêvez! Rêvez!

Parce que maudit que c’est beau de réaliser un rêve!», dévoile-t-elle.



Le chapitre final des aventures d'Ada, Fabiola et Carolane sera présenté au printemps 2021 à Télé-Québec. D'ailleurs, la deuxième saison de M'entends-tu? vient aussi d'être ajoutée à Netflix!





