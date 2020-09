Mélissa Désormeaux-Poulin est à couper le souffle dans cette robe à imprimé serpent

Mélissa Désormeaux-Poulin a l'air d'une véritable princesse! Eh oui, la talentueuse comédienne (qui a avoué récemment avoir auditionné pour la série culte Game of Thrones!) a partagé une sublime photo fashion d'elle sur Instagram.

Sur l'image, la star porte une superbe robe imprimé serpent qui, encore une fois, confirme son statut d'icône de la mode!

«Prête 🐆», dévoile-t-elle tout simplement alors qu'elle se trouve dans une loge à TVA.



Cette semaine, on apprenait que Mélissa Désormeaux-Poulin sera en vedettee la nouvelle comédie Survivre à mes enfants!

Trois amis inséparables au cégep, maintenant parents à temps plein au sein de trois familles bien différentes, n’attendent pas les occasions spéciales pour se retrouver… désormais avec conjoints et enfants! Tel est le point de départ de Survivre à mes enfants, une comédie de Jean-François Léger au diapason des réalités familiales d’aujourd’hui. La série, dont le tournage débutera le 8 septembre prochain, comprend 13 épisodes de 30 minutes et sera offerte à Radio-Canada en 2021.





La série réalisée par Louise Archambault met aussi en vedette Mani Soleymanlou, Anna Beaupré Moulounda, Catherine Bérubé, Mickaël Gouin, Marie-Ève Perron, Éric Paulhus, Marcel Leboeuf et Elkahna Talbi.

Kamyar et Nadine (Mani Soleymanlou et Mélissa Désormeaux-Poulin) ont quatre enfants âgés de 8 à 17 ans. Josée (Anna Beaupré Moulounda) partage la garde de sa fille unique de 8 ans avec un ex Daniel (Maxime Dénommée), avec qui elle a une relation tendue. Annie et Philippe (Catherine Bérubé et Mickaël Gouin) sont les nouveaux parents d’un enfant d’un peu plus d’un an. Chacun à leur façon, ils apprennent à relever les défis de la parentalité au fil des fêtes d’enfants, des barbecues, des sorties au resto, des matchs de ringuette, des cours de conduite, des concerts scolaires... et de leurs 5 à 7 salvateurs, aussi. Les membres de ces trois familles sont au cœur de chaque épisode de Survivre à mes enfants. Unis à la base par Kamyar, Annie et Josée qui se sont connus au cégep, ils ont développé une amitié de troupeau qui leur permet de discuter en profondeur de tous les sujets. Si l’harmonie règne entre eux, quand il s’agit d’éducation des enfants, certaines zones restent taboues même quand on se connaît depuis près de 25 ans! Au sein de cette gang, l’humour est incontournable. C’est pour cette raison qu’ils demeurent liés si étroitement. Pour survivre à leurs enfants, ils affrontent ensemble toutes les situations loufoques dans lesquelles ceux-ci les plongent…et au passage, ils se permettent de rire d’eux-mêmes!

