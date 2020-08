Mélissa Désormeaux-Poulin est en deuil

Nous offrons toutes nos condoléances à Mélissa Désormeaux-Poulin, ses amis et ses proches, qui sont en deuil. La comédienne vit un moment extrêmement difficile puisque sa grand-mère, Denise Lamonde, est décédée le 5 août dernier.

C'est via Instagram que la comédienne de Ruptures et Épidémie a partagé un touchant hommage à sa grand-maman!

«Denise Lamonde qu’elle s’appelait. C’était ma grand-maman, elle s’est éteinte le 5 août dernier. Elle avait la grâce innée, l’œil pour les belles choses. Le sucre à la crème était sa spécialité. Sa maison était rassembleuse et elle avait surtout le cœur d’une louve. Une courageuse cette Denise d’amour. J’ose croire qu’elle va rejoindre les hommes de sa vie, mon grand-père et mon père», dévoile-t-elle.



Instagram Mélissa Désormeaux-Poulin



On envoie une dose massive de bonnes énergies à la comédienne et sa famille dans ces moments plus que difficiles!

