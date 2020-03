Mélissa Désormeaux-Poulin partage un témoignage touchant sur la jeune victime de Brownsburg-Chatham

Le meurtre de la jeune Océane Boyer a provoqué une onde de choc dans le Québec tout entier alors que son corps assassiné a été retrouvé aux abords d'une route boisée de la région de Brownsburg-Chatham.

Alors que tout le monde oscille entre la colère et la tristesse, ne comprenant pas comment quelqu'un peut s'en prendre à une ado de 13 ans, la comédienne Mélissa Désormeaux-Poulin a partagé un témoignage plus que touchant à propos de la jeune victime!

«Sentiment d’impuissance ce matin.

Cette jeune fille qui avait la vie devant elle, retrouvée sans vie, violentée. Repose en paix petit ange. Toutes mes pensées vont à la famille 🌸

Cette petite a qui on a trempé les mains dans une friteuse pour la punir.

Le petit chat de Granby qui a vécu les pires atrocités. Je ne l’ai pas oublié et je suis certaine que vous non plus.

Cette violence faite aux enfants. Je ne la comprendrai jamais. Ces abus, ces agressions (sexuels ou pas) sur des petits humains en construction, sans défense. Je ne comprends pas.

Prenons soin de nos enfants, je crois que c’est la seule chose qu’on puisse faire. 😢», dévoile-t-elle sur ses réseaux sociaux.

Instagram de Mélissa Désormeaux-Poulin

