Mélissa Désormeaux-Poulin: Sublime dans une robe crème cintrée à imprimé cerise!

Nul doute, l'automne va comme un charme à Mélissa Désormeaux-Poulin!

Fidèle à elle-même, Mélissa Désormeaux-Poulin est lumineuse à souhait alors qu'elle porte une magnifique robe crème cintrée à imprimé cerise!





La comédienne a l'air d'une véritable princesse et, encore une fois, elle confirme son statut d'icône de la mode. D'ailleurs, on la verrait bien défiler sur un prochain tapis rouge avec ce look de feu!





Mélissa a pris la pose devant la lentille de la talentueuse photographe Andréanne Gauthier pour le lancement de la boutique de vêtements et d’accessoires seconde main de luxe une équipe s'est impliquée pour faire briller la vedette, dont la maquilleuse et coiffeuse Marie-Pier Durand et la styliste Isabelle Gauvin. Découvrez tous les looks de ce shooting vintage et romantique automnal!





Mélissa était sur le plateau d'À tour de rôles cette semaine, revoyez son magnifique look juste ici!

Mélissa est présentement en tournage dans la nouvelle comédie Survivre à mes enfants, qui sera offerte à Radio-Canada en 2021. La série réalisée par Louise Archambault met aussi en vedette Mani Soleymanlou, Anna Beaupré Moulounda, Catherine Bérubé, Mickaël Gouin, Marie-Ève Perron, Éric Paulhus, Marcel Leboeuf et Elkahna Talbi.





