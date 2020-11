Mélissa Désormeaux-Poulin: une magnifique photo pour une bonne cause

Mélissa Désormeaux-Poulin a dévoilé une sublime photo d'elle, aujourd'hui sur Instagram.

Sur l'image, la comédienne porte deux délicats colliers à son cou... et c'est pour cette raison bien précise qu'elle l'a partagée!

En effet, Mélissa Désormeaux-Poulin est l'un des visages de la Fondation Marie-Vincent, qui prévient la violence sexuelle auprès des tout-petits et des adolescents et qui aide les jeunes qui en sont victimes.

Afin de sensibiliser la population et d'amasser des fonds, deux colliers ont été créés en collaboration avec la créatrice de bijoux montréalaise Flora Ciccarelli.

Mélissa Désormeaux-Poulin nous invite donc à se procurer l'un de ces colliers afin de soutenir les jeunes, surtout en cette semaine de la Journée mondiale de l'enfance :

« Parce que 1 fille sur 5 et 1 garçon sur 10 rapportent avoir été victime de violence sexuelle avant l’âge de 18 ans.



Parce que la violence sexuelle entraîne des conséquences dévastatrices.



Parce que cette semaine, nous soulignerons la Journée mondiale de l’enfance.



Nous avons tous un rôle à jouer pour protéger nos plus petits. Une façon de les aider, c’est de soutenir La @fondationmarievincent qui prévient la violence sexuelle auprès des tout-petits et des adolescents et qui aide les jeunes qui en sont victimes.



Deux jolies colliers ont été créés pour aider la Fondation Marie-Vincent. En achetant un collier de la créatrice de bijoux @flora_ciccarelli sous l’onglet ombré/fondationmarievincent. 10 $ sera remis à la Fondation.

Chaque geste compte.

Merci infiniment 😊



👉🏻 https://floraciccarelli.com/collections/ombre-fondation-marie-vincent



Photo/ @sebas.sauvage

Mise en beauté/ @romainlemoellic @sebas.sauvage »

Une véritable inspiration, cette Mélissa Désormeaux-Poulin! Et quelle beauté!

Au niveau professionnel, la comédienne sera la vedette de la nouvelle comédie Survivre à mes enfants.

Dans cette série, on suivra la vie de trois amis inséparables au Cégep, maintenant parents à temps plein au sein de trois familles bien différentes et qui n’attendent pas les occasions spéciales pour se retrouver... avec leurs conjoints et leurs enfants! Découvrez la distribution complète ici.

Vous aimerez aussi :