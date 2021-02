M'entends-tu? : voyez l'émouvante bande-annonce de la nouvelle saison!

On devra bientôt faire nos adieux à Ada, Carolane et Fabiola!



La bande-annonce de la dernière saison de la populaire série M'entends-tu? a été dévoilée par Télé-Québec sur les réseaux sociaux.



Plusieurs fans de la série ont remarqué qu'Ève Landry n'apparaît pas dans les images, ce qui laisse planer le doute quant à l'état de son personnage, qui rappelons-le, a vécu plusieurs moments difficiles avec son amoureux violent au cours de la dernière saison.



Voyez l'émouvante bande-annonce ci-dessous :







Rappelons que Mélissa Bédard avait fait d'émouvants adieux à son personnage de Fabiola en novembre dernier, lors de la fin des tournages.



« On m’avait averti que j’allais pogner de quoi mais à ce point... jamais! Oh Dieu que je suis reconnaissante envers l’équipe de Trio Orange, l’équipe de tournage, l’équipe en coulisses: maquilleurs, coiffeurs, habilleuses et surtout mes amis d’amour avec qui j’ai eu la chance de grandir et d’apprendre. Je crois que nous pouvons dire que nous avons formé une maudite belle famille. Assez ironique qu’un projet ressemblant tant à ma vie avec des rôles touchants, drôles et durs, par boutte, mais tellement nécessaires, relance ma carrière. »



La troisième et ultime saison de M'entends-tu? sera diffusée à Télé-Québec dès le 23 mars.



D'ici-là, vous pouvez revoir les saisons 1 et 2 sur Netflix!



Vous aimerez aussi :