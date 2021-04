Merveilleuse nouvelle pour Marina Orsini!

Marina Orsini a de quoi célébrer aujourd'hui : elle sera de retour à l'émission Deuxième chance, qui est renouvelée pour une nouvelle saison!

La célèbre animatrice sera à nouveau accompagnée par la journaliste Monic Néron pour la suite de l'aventure.

Cette formidable nouvelle arrive quelques jours après la finale de la saison 4, pendant laquelle le duo a aidé une dame qui regrettait de ne pas avoir pris soin de son oncle handicapé ainsi qu'une autre qui voulait remercier une enseignante qui l'a aidée lorsqu'elle a perdu ses parents.

Voici ce qu'a déclaré Marina Orsini au moment d'apprendre que Deuxième chance revenait pour une cinquième saison :

« Cette émission, c’est de la télévision importante, pertinente et nécessaire. Nous avons besoin plus que jamais de contacts humains. On peut s’identifier aux gens et à leurs histoires. En ce moment, on a bien besoin de se réconcilier avec notre humanité. L’émission répond bien à ce besoin. C’est parmi la plus belle télé du moment, toutes régions confondues. Chaque fois qu'on tourne un épisode de Deuxième chance, ça change l’être humain qu’on est. »

On est bien d'accords avec Marina! Et on a hâte de découvrir ce que les prochains épisodes nous réservent!

Pssttt..! Si vous aimeriez retrouver quelqu’un qui a été significatif dans votre vie, remercier un être cher ou renouer avec un membre de la famille, vous êtes invités à vous inscrire pour faire partie de la prochaine saison!

