Le comédien Michel Olivier Girard réagit à la parodie du Bye Bye 2019

Un sketch du Bye Bye 2019 parodiant durement l'acteur Michel Olivier Girard a fait énormément réagir sur la toile. Les internautes n'ont pas apprécié qu'on ridiculise ainsi la carrière du celui qui incarne un vendeur de hamburgers dans les publicités de A&W.



Dans la peau du comédien, Claude Legault affirmait : « Je ne mange pas souvent ces temps-ci, car il n'y a jamais personne qui m'engage comme comédien. [...] Ma carrière d'acteur, c'est vraiment de la merde. »





ICI Radio-Canada Télé - Le Bye bye 2019

Michel Olivier Girard a réagi au sketche en question sur sa page Facebook personnelle. Ce dernier n'a pas pris l'imitation de façon personnelle et n'en veut pas du tout à l'équipe du Bye bye.



« Baon, Julius Grey vient de m'appeler pour que je poursuive Simon Olivier Fecteau... Ben non! Je pense que je n'ai pas manqué Bye bye depuis 35 ans. Ma mère me disait toujours "si tu ne vaux pas une risée tu ne vaux pas grand chose". Pis être parodié dans le Bye bye 2019, c'est comme un genre de "consécration"! Mes enfants ont trouvé ça beeeeen drôle! Bonne année 2020 à vous tous. Je vous souhaite de la santé, du bonheur pis des ben beaux rôles.... à ceux qui le méritent! »





Facebook Michel Olivier Girard



Heureusement, tout est bien qui finit bien! Revoyez maintenant Anne-Élisabeth Bossé dans la peau de Céline Dion lors du Bye Bye 2019.



