Michèle Richard met en vente sa luxueuse maison de Saint-Sauveur pour 875 000 $

Maison de star à vendre, des intéressés?!

Le prix demandé? 875 000 $!



La chanteuse Michèle Richard se départit de son immense et luxueuse maison de Saint-Sauveur. La demeure au cachet unique, qui s'agence parfaitement à l'esprit flamboyant de la diva, a été construite en 1980. Ce somptueux refuge à l'abri des regards comporte 11 pièces, dont trois chambres, deux salles de bain et une chambre d'eau. Ce gîte fastueux, qui s'étend sur une surface de 40 000 pieds carrés, comprend aussi une piscine creusée, deux garages et un foyer au bois.



C'est nous ou l'on verrait bien débarquer Marie-Antoinette pour boire le thé ou pour établir ses quartiers dans la maison de Madame Richard? C'est fou... on dirait un château aménagé pour une reine!



Voici la description de la magnifique demeure:

«Dans le prestigieux secteur Rivière à Simon sise sur un terrain de 40000pc bonne orientation, piscine creusée à l'abri des regards et distance de marche du village une oasis de paix dans votre arrière-cour. Au premier coup d'oeil vous serez saisi par l'impressionnant volume des pièces et la luminosité omniprésente. Refuge Laurentien haut gamme!»



Pour plus d'infos, vous pouvez visiter le site de centris.ca!



La pandémie a fait mal au portefeuille des Québécois... et il semble que nos personnalités chouchous en aient aussi souffert! Découvrez 15 maisons de stars mises en vente en 2020!



