Mika sera à En direct de l'univers cet hiver

L'émission En direct de l'univers rendra hommage au chanteur Mika cet hiver! La nouvelle a été confirmée vendredi par le journaliste Richard Terrien dans Le Soleil.



Le populaire auteur-compositeur-interprète visitera le plateau de France Beaudoin le 18 janvier prochain.





Quels artistes ou amis viendront surprendre Mika? C'est à ne pas manquer!



Rappelons que la vedette internationale a lancé son cinquième album My Name is Michael Holbrook un peu plus tôt cet automne.





Vous aimerez aussi :