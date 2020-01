Mirianne Brûlé pose avec sa fille sous le soleil du Costa Rica

Mirianne Brûlé continue de nous faire rêver en direct du Costa Rica!

Mercredi matin, la populaire comédienne a partagé une magnifique photo avec sa fille Camila sur la plage via son compte Instagram.



En légende de sa publication, Mirianne a partagé un message touchant sur la maternité. Son nouveau rôle de maman comporte plusieurs nouveaux défis au quotidien : «Il y a des journées plus difficiles que d’autres, cette semaine nous avons tous été malades. Oui oui même sous le soleil les virus existent. Mon premier réflexe en voyant cette photo a été de dire mon dieu que j’ai l’air fatiguée... mais après j’ai trouvé que j’avais un beau sourire épanoui que j’échangerais pour rien au monde. Le sommeil a quitté mon existence et il y a 4 mois et demi...et il y a des jours où je rêve tellement de dormir seule dans un grand lit blanc douillet pendant 12 heures, mais bon je sais que c’est une étape...ce matin on part pour quelques jours à Arénal et je suis très excitée! Premier roadtrip avec Camila 😊»



Comme elles sont belles ensemble!



