Mitsou Gélinas souligne les 14 ans de sa fille Mila avec de superbes photos

L'animatrice, chanteuse et entrepreure Mitsou Gélinas a souligné aujourd'hui avec amour l'anniversaire de sa petite Mila! Eh oui, la belle Mila a soufflé ses 14 bougies et le petit cocon familial a célébré le tout lors d'une petite fête intime!

«C’était écrit dans le ciel, je devais te rencontrer.

Une vague d’amour m’a envahie il y a 14 ans et ne m’a jamais quittée depuis. La journée de ta naissance était brillante, comme toi.

Bonne fête, fille lumière! Je t’aime Mila, Miloune, Millitsisita!!! Une photo de tes 10 ans...», dévoile Mitsou sur Instagram.





La fière maman ajoute:

«On a réussi à fêter la famille au complet en pandémie! On a fait le tour de l’horloge, avec tous les concepts de Zoom possibles même un avec le thème de #rupaulsdragrace et le dernier, hier, avec le jeu en ligne @getkahoot (c’était pas mal le fun!) ❤️ On se souhaite que les prochains anniversaires se dirigent vers la santé et la liberté 🌸 Bonne fête 20/21 Mila, Stella et Kaia, que j’aime de tout mon cœur!



Qu’avez-vous réussi à faire de votre côté pour faire plaisir à vos êtres chers?»

Comme elle a grandi...





En décembre dernier, Mitsou a fêté l'anniversaire de son mari et complice de tous les moments, Iohann Martin. C'est via Instagram que la belle blonde a partagé un hommage touchant à celui qui partage sa vie depuis tant d'années déjà:

«Bonne fête au plus chaleureux des hommes, Iohann. Voici quelques photos en l’honneur du papa de 3 belles filles que tu es, avec en tête tous ces voyages dans le Sud que l’on recommencera à faire un jour... ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️», dévoilait-elle.





Une bien belle petite famille qui se complète à merveille avec la venue de Marlo, la canichette!





Vous aimerez aussi :