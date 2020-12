Mitsou souligne avec amour l'anniversaire de son mari

Mitsou file le parfait bonheur!

L'animatrice, chanteuse et entrepreure a souligné aujourd'hui avec amour l'anniversaire de son mari et complice de tous les moments, Iohann Martin. C'est via Instagram que la belle blonde a partagé un hommage touchant à celui qui partage sa vie:

«Bonne fête au plus chaleureux des hommes, Iohann. Voici quelques photos en l’honneur du papa de 3 belles filles que tu es, avec en tête tous ces voyages dans le Sud que l’on recommencera à faire un jour... ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️», dévoile-t-elle.

(N'oubliez pas de faire défiler à gauche pour découvrir toutes les photos!)





Cette semaine, Mitsou a partagé une photo totalement girl power en compagnie de ses filles (Mila, Stella-Rose et sa bella-fille Kaia) et son adorable nouveau toutou, Marlo la canichette!





Au fait, Mitsou célèbre un anniversaire important ce mois-ci : celui de son album Terre des hommes! Ce disque iconique, qui a connu un énorme succès, a été lancé en 1990. Cela fait donc 30 ans cette année!

