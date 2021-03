Mylène St-Sauveur: son amoureux tourne avec elle dans Alertes!

Mylène St-Sauveur a pu tourner une scène d'amour pour la série Alertes et ce, même si l'on est en pleine pandémie de COVID-19!

Comme vous le savez probablement, il est impossible pour deux acteurs de s'embrasser pendant les tournages en raison des mesures sanitaires. Pourtant, dans l'épisode d'Alertes diffusé hier soir, le personnage de Mylène St-Sauveur, Lily-Rose Bernard, a embrassé fougueusement Pascal Dubé. Mais comment est-ce possible?

Eh bien, c'est le nouvel amoureux de la star, Ludovick Bourdages, qui a pris la place de l'acteur Jean-Simon Leduc à bord de la voiture :



Alertes/TVA



Comme la scène était filmée de loin, on n'y a vu que du feu!

En discutant au téléphone avec le principal intéressé, il nous a confié qu'il s'était porté volontaire pour être la doublure de Jean-Simon Leduc. À la base, la seule option possible, avec les restrictions sanitaires, était que Mylène St-Sauveur embrasse un mannequin inanimé.

Ludovick Bourdages a raconté que la production était ravie de cette proposition, et qu'il a été accueilli chaleureusement sur le plateau de tournage. Il a pu bénéficier des conseils du réalisateur, qui l'a guidé en tant qu'acteur d'un jour!

Et si vous vous demandez qui est le nouvel amoureux de la comédienne, sachez qu'il est journaliste et animateur, et qu'on peut le voir à RDI et l'entendre à ICI Première.





Dans le même ordre d'idées, la femme de Debbie Lynch-White s'est elle aussi improvisée comédienne en raison de la COVID-19!



Karine Paradis



On a pu voir la belle Marina cette semaine dans Une autre histoire pendant une scène d'hôpital :



« Quand la covid fait que @gallant_ma12 doit devenir actrice !! 😍 #uneautrehistoire. »



Rappelons que Bianca Gervais a elle aussi entraîné son époux, Sébastien Diaz, sur le plateau des Pays d'en haut à cause du même contexte sanitaire.





