Naadei d'OD Chez Nous est sublime en sous-vêtements

La belle Naadei Lyonnais nous fait oublier l'hiver!

Eh oui, celle qu'on a pu découvrir dans la dernière édition d'Occupation Double Chez Nous a illuminé notre fil Instagram cette semaine. Au passage, Naadei a lancé un puissant message d'acceptation de soi sur les réseaux sociaux.

«Ça m’a pris 30 ans de selflove pour me trouver cute. But gurl, now you cant tell me shiiiit 💪🏾

pour @bamboounderwear», dévoile-t-elle, sublime, en sous-vêtements.

(N'oubliez pas de faire défiler à gauche pour découvrir toutes les photos du carrousel!)





Elle est superbe, n'est-ce pas?





En février dernier, c'est avec tristesse que l'on apprenait que le couple formé de Naadei et Patrick d'OD Chez Nous se séparait! C'est via Instagram que les amoureux ont annoncé la nouvelle de leur rupture, le tout accompagné d'une vidéo explicative. Naadei et Patrick se sont aperçus qu'ils n'étaient pas faits pour aller ensemble, même s'ils ont énormément d'affection l'un pour l'autre. Ils ont d'ailleurs avoué qu'ils restaient de grands amis malgré leur séparation.



Vous aimerez aussi: