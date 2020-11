La superbe Naadei est revenue sur son passage à Occupation Double Chez Nous dans une publication sur Facebook!



Son touchant message, qui s'adresse à la « Naadei d'avant et la Naadei d'après », fait énormément réfléchir.



La grande aventure d'OD lui a permis de vivre une expérience dont elle se souviendra toute sa vie!

Voici son texte :



« À Naadei d'avant, de Naadei d'après:



- « Je l'fais-tu?»

- «Oui, fais-le. T'es pas game.»

Parce que, c'est la décision la plus bizarre que t'auras prise de ta vie. Parce que tu trouves ça donc quétaine pis insipide comme émission, mais que sérieux, c'est toi qui es quétaine avec tes jugements pis tes soupirs d'intello du Plateau.

Dépogne, fille. Tu vas finir par dire «top un», «rapprochements», pis «dans l'aventure» comme tout le monde.



Fais-le. Pour plein de raisons, certaines meilleures que d'autres. Fais-le parce que t'as peur, pis que ça, c'est bon signe. Ça veut dire que tu vas apprendre.



Tu vas apprendre que quand tes chums chialent que t'es toujours en retard, c'est pas dans leur tête, c’est vrai. Y’a 50 nouvelles personnes pour le confirmer. T’es toujours en retard pis ça gosse. Change ça.

Tu vas apprendre que quand tes amies disent que t'as une bonne écoute et que tes conseils sont précieux, ça aussi c'est vrai. Prends-le. C’est important de reconnaitre ses bons coups aussi.

Go, fais-le pour la représentation. Parce que t'as marché tout l'été dans les manifs «black lives matter» où tu t'indignais entre autres du manque flagrant de diversité dans les médias Québécois. Si t'es pas contente, vas-y donc toi-même te représenter à télé, au lieu de chialer pis de rien faire. Plus le monde s'habitue à voir des humains de toutes sortes, plus l'image de ce qui est «normal» s'élargit, tu l'sais bin.

Ils t'offrent d'aller mettre ta tête brune pis ta grosse boule de cheveux dans leurs écrans chaque soir. Go, tu l'fais.



Tu vas apprendre que t'as pas besoin de 9 valises. Sérieux t'es gênante, apprends à faire des choix bro. C'est la production qui va être pognée pour charrier tout ton stock vraiment non essentiel. Tu vas feeler cheap.



Tu vas aussi apprendre que tu pognes plus que tu penses. T'étais prête à partir 2-3 semaines, à passer ton message puis à repartir chez toi la tête haute avec le cœur célibataire. On t'avait dit «les filles Blacks ça ne pogne jamais à OD. C'est comme dans les films d'horreur, ça meurt toujours en premier». Haha, t'es drôle. Tu t'étais tellement bien préparée au rejet que tu vas être complètement prise au dépourvue par l'acceptation. Toi qui t’en vas là-bas pour combattre les préjugés, c'est peut-être toi qui auras jugé trop vite.

Parce que tu partiras pas en premier, mais en dernier. Tu vas te faire dire « de laisser des gars pour les autres » et tu vas même passer proche de devenir «Naad la gratte». Finalement, c'est quelqu’un d'autre qui va hériter du surnom. (Mais tu vas finir par le gratter lui aussi.)



Tu vas être fière de tes boys. Tu vas voir que le Québec que tu aimes a élevé une nouvelle génération d'hommes qui ont pas peur des couleurs. Pour ce qui est des rondeurs, tu vas réaliser qu'il y a encore du chemin à faire. Ça va te faire mal de voir une autre fille avoir mal à cause de ses différences. Tu vas penser que tu comprends parce que t'es différente toi aussi. Sache que non, tu comprends pas.

Avec du recul, tu vas humblement réaliser que toi, t'as la chance de vivre à une époque où des femmes qui te ressemblent ont déjà débroussé un bout de chemin avant toi. Au lieu de comparer vos combats, prête donc main-forte à celle pour qui la route commence. C'est une pionnière et elle mérite tout ton respect.



Go, fais-le! Tu vas rencontrer des personnes avec qui t'as rien en commun, pour qui tu vas développer une amitié et un amour incommensurable. Tu vas en rencontrer d'autres avec qui t'as tout en commun, mais que t'auras du mal à supporter. Ça va te confirmer que t'aimes les gens qui ont le coeur pur pis des bonnes intentions, peu importe leur look, leur âge, ou même s'ils habitent sur la Rive-Sud ou à l'Île Bizare (beurk lol).



Parlant d'âge, dis-le donc plus tôt que tard. Entre toi pis moi, tout le monde s'en calisse.



Tu vas aussi finir par accepter que tu préfères ne pas être amie avec tout le monde, plutôt que de prétendre être en accord quand tu l'es pas. Les filles qui confrontent moins, souvent ça fonctionne plus. Tu gagneras pas la game, mais tu perdras pas tes couilles.



Tu vas réaliser que t'hais ton cell, que t'aimes les galettes de riz, pis que t'aimerais ça avoir des enfants, parce que les soupers en famille autour d'une table, c'est plus nice que toute seule dans ton appart. Trois mois plus tard, il va rester juste une nuit avant la fin. Ils vont te demander d'écrire un récapitulatif de ton expérience avant de partir. Tu sauras pas par où commencer ni par où finir. Tu vas trouver que c'est comme dans la toune de Dédé Fortin: «c'était court, mais c'était long des p'tits bouttes».



Pour la première fois depuis août, tu vas penser à «dehors», tu vas espérer que les gens seront indulgents avec toi. Moi, j'espère que tu seras indulgente avec toi-même.



GO, fais-le. T'es pas game.

Mais j'te dis pas si tu vas trouver l'amour, ça gâcherait le punch. Toute façon tu ne me croirais pas. »



Merci à Naadei pour sa franchise et son honnêteté! On a adoré sa présence dans l'émission!



Ne manquez pas la grande finale d'OD Chez Nous ce dimanche sur Noovo!





