Nathalie Simard a retrouvé l'amour!

Aujourd'hui, c'est avec bonheur qu'on apprend que Nathalie Simard n'est plus un coeur à prendre! Après avoir perdu pas moins de 85 livres et avoir pris une petite pause de son couple, Nathalie a retrouvé l'amour... En fait, la flamme qui s'était éteinte momentanément entre Lévis et elle s'est rallumée et est maintenant plus forte que jamais!

«Je dois t’avouer que notre couple a vraiment été éprouvé. On était toujours ensemble, et il y avait tout le temps un problème qui survenait. Notre histoire n’a jamais été un long fleuve tranquille même si l’amour était très fort. Comme je le dis souvent, il n’y a pas longtemps que je suis devenue une femme. On m’a longtemps infantilisée. Plus tard, j’ai appris à devenir une femme à travers ma relation avec Lévis. J’ai appris à prendre des responsabilités et à ne pas avoir peur de foncer. Émotivement, donc, il y a eu des hauts et des bas. Finalement, la covid est arrivée et, juste avant le confinement, Lévis a décidé de partir... C’était bien correct. Je me disais que ça ne pouvait pas continuer comme ça et qu’il fallait se rendre à l’évidence qu’on n’était plus heureux. Puis mes spectacles ont été annulés, mes conférences aussi. On se demandait ce qui allait arriver sur le plan professionnel et sur le plan personnel. Au bout de trois semaines, Lévis a voulu revenir, mais j’ai refusé!», a confié Nathalie au magazine La Semaine.

Elle ajoute: «On a été séparés durant trois mois; on a repris au début de juin. Cette pause nous a vraiment fait du bien. On est plus amoureux que jamais! On a fêté nos 12 ans de mariage le 7 août. C’est mon âme sœur. Aujourd’hui, il laisse éclater sa bonté au grand jour. C’est un homme transformé que j’ai à mes côtés. Avant, il travaillait avec moi; maintenant, il a un emploi à temps plein. C’est bien l’fun ce que l’on vit, parce qu’il y a un équilibre qui s’est installé!»

On souhaite tout le bonheur du monde aux amoureux et à Nathalie Simard!



Karine Paradis



Pssst! La dernière fois qu'on a vu Nathalie et Lévis ensemble, c'était sur le tapis rouge du spectacle Illumi, en novembre dernier!



