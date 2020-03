Les naufragés de l'amour : un voyage final à Barcelone qui fait rêver!

La finale de la 2e saison de Les naufragés de l'amour était remplie d'émotions mercredi soir!



Pour l'occasion, les trois couples finalistes se sont envolés pour Barcelone, la capitale de la Catalogne. Des activités uniques, des paysages à couper le souffle et des moments romantiques étaient au rendez-vous.





Zone 3 - Canal Vie



Jonathan et Marika, Mathieu et Sophie ainsi que Steve et Mylène ont passé des moments incroyables ensemble pour bien terminer l'aventure. Ils en ont profité pour approfondir leurs liens familiaux et amoureux.



Voici un résumé de leur journée de rêve :

Jonathan et Marika

Les deux tourtereaux ont visité avec leurs enfants le Tibidabo, le plus vieux parc d'attraction au monde. Ils ont pu ensuite passé du temps ensemble pour échanger sur plusieurs sujets importants concernant leur relation amoureuse. Alors que Jonathan semble prêt à s'investir dès maintenant, Marika désire prendre son temps. Une chose est certaine, le duo s'apprécie beaucoup. Ils se considèrent également officiellement en couple. On les aime d'amour!

Canal Vie - Zone 3

Mathieu et Sophie

Les amoureux ont pu admirer les magnifiques paysages de la ville de Barcelone à bord du téléphérique de Montjuic. Leurs enfants s'entendent très bien, ce qui est un énorme avantage pour la suite! Mathieu et Sophie ont ensuite parlé des enjeux de leur retour au Québec, dont la distance qui les sépare. Mais pour Mathieu, qui dit avoir «trouvé la femme de sa vie», on ne laisse pas passer cette chance, tout est possible. Tout comme Marika et Jonathan, ils se considèrent aussi officiellement en couple. On aime tellement leur chimie!

Canal Vie - Zone 3

Steve et Mylène

Après avoir exploré le parc du Labyrinthe d'Horta avec leurs enfants, Steve et Mylène se sont rendus dans la ville pour un moment en tête à tête. Les deux complices désirent prendre leur temps lors de leur retour au Québec pour apprendre davantage à se connaître. Ils ont également pris le temps de parler de la distance qui les sépare, un petit détail qui dérange Mylène. Ils ne se considèrent pas encore comme un couple mais ils prendront le temps de vivre chacune des étapes pour bâtir une relation stable et sérieuse. Une chose est certaine, cette aventure aura très certainement changé leur vie à jamais!





Canal Vie - Zone 3



On a bien hâte de savoir ce qui attend nos couples lors de leur retour au Québec? On souhaite le meilleur à Jonathan et Marika, Mathieu et Sophie ainsi qu'à Steve et Mylène!



Ne manquez surtout pas les retrouvailles de tous les candidats de Les naufragés de l'amour mercredi prochain le 25 mars dès 20h à Canal Vie!





