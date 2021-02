Noémie d'OD Chez Nous dénonce des commentaires déplacés sur son poids

La gestion des trolls sur les réseaux sociaux peut parfois s'avérer compliquée... et nocive pour notre santé mentale!





Les grands gagnants d'OD Chez Nous filent toujours le parfait amour et on ne pourrait pas être plus heureux pour eux.

Vendredi soir, la belle Noémie Marleau a partagé d'adorables photos avec son homme via sa page Instagram. Rapidement, ses abonnés se sont enflammés et ont publié des commentaires peu élogieux au sujet de son apparence physique.

Samedi, Noémie a donc pris la parole afin de dénoncer les remarques déplacées faites au sujet de son corps et de son poids.

«Hier, j’ai juste posté une photo (remplie d’amour!!) sans savoir que mon physique aurait soulevé des interrogations.



Je reconnais que certains venaient d’une place sincère quand on parlait de mon poids qui semblait être un début de grossesse.



Depuis OD, je vis dans le moment présent, une place où je me sens finalement bien.



Auparavant, j’accordais une immense importance à ma taille de vêtements. Je m’imposais le standard de beauté médiatisé sans anticiper les conséquences que celui-ci a eu sur ma santé.



Bien qu’ils soient bien intentionnés, les commentaires qui soulignent ma prise ou ma perte de poids contribuent non seulement à mon insécurité, mais aussi aux enjeux actuels relatifs au body shaming.



J’utilise ma visibilité aujourd’hui pour vous rappeler l’impact que les commentaires insoucieux peuvent avoir sur le monde. Cependant, j’en profite aussi pour vous dire que vous êtes tous beaux et belles à votre façon.



...Lead by love and the rest will follow♥️», dévoile-t-elle.





Rappelons qu'à la fin de la diffusion d'OD Chez Nous, en novembre dernier, une rumeur courait sur une candidate de l'aventure qui aurait supposément été se procurer un test de grossesse parce qu'elle croyait être enceinte. Évidemment, la machine à rumeurs s'est emballée et tout le monde se demandait qui allait recevoir ou non la visite de la cigogne. Finalement, cette rumeur s'est avérée fausse...

Noémie et Vincent ont d'ailleurs célébré leur toute première Saint-Valentin ensemble, le week-end dernier!





Découvrez plus de mignons clichés du couple!



Vous aimerez aussi: