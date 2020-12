Noémie et Vincent d'OD Chez Nous brisent le silence après leur victoire

Dimanche dernier, Noémie et Vincent ont appris à Montréal, devant leurs familles rapprochées et les anciens candidats, leur grande victoire!



Une semaine plus tard, les amoureux chouchous du Québec ont brisé le silence en faisant leur retour via leurs réseaux sociaux! Voici ce qu'ils avaient à nous dire:

«J’ai pris quelques jours pour revenir à la réalité à la suite de toutes ces belles et intenses émotions. Maintenant, je prends un moment pour vous remercier du plus profond de mon cœur de m’avoir permis de vivre cette aventure incroyable et de nous avoir supportés, Vincent et moi, tout au long de notre aventure.



On a ri, on a pleuré, on a eu du gros fun. Un énorme merci également à la production d’avoir mis le “sauce boss” sur mon chemin et qu’il devienne l’amour de ma vie. La Noémie perdue, insécure par moment, gaffeuse et bouffonne que vous avez vue à la télé représente vraiment toutes les couleurs de ma personnalité. L’imperfection, on aime ça! Pis c’est beau! Merci, merci, merci mille fois à tous ceux qui ont pris le temps de voter pour nous. Je vous envoie plein d’amour et de becs à distance ❤️», a dévoilé Noémie.





«Le Sauce Boss avec sa queen. 👑 Je tiens à remercier chaque personne qui a pris le temps de voter pour Noémie et moi lors de la grande finale d’OD Chez Nous. Je n’aurais jamais pensé recevoir autant d’amour et autant de support pendant cette aventure incroyable que nous avons vécu. OD fut pour moi une expérience extrêmement enrichissante mais surtout très plaisante et positive. J’ai créé des souvenirs qui resteront gravés dans ma mémoire pour toute ma vie. Je suis extrêmement reconnaissant pour tout ce qui m’arrive présentement. Je suis définitivement le Vincent le plus heureux que j’ai connu grâce à cette aventure de malade! J’ai maintenant une femme incroyable auprès de moi qui saura prendre soin de moi et me supporter tout au long de ma vie et je me trouve extrêmement chanceux. Sur ce, il est temps de vivre notre vie normale et profiter au maximum! Merci encore pour tout le support. Je vous aime! ❤️ Let’s gooooooooooo #SauceBoss», a confié Vincent.



L'HEURE DE VÉRITÉ



Ce dimanche à 18h30 sur Noovo et Noovo.ca, tous les candidats sont de retour à la montagne Coupée pour une dernière fois afin de régler leurs comptes! Fidèle à son image, l'Heure de vérité ne laissera personne indifférent cette année. Les candidats joueront pour une dernière fois à Qui a dit quoi SUPRÊME. Un jeu qui amènera son lot de tensions, de prises de bec et de larmes. Au programme? Vincent remet les pendules à l’heure avec Charles. Naadei aura l’occasion de s’expliquer avec Marjorie et Éloïse revient sur les difficultés de son retour à la réalité. De grands moments d’intensité à ne pas manquer!





Les téléspectateurs ont été nombreux à voter sur Noovo.ca dans le cadre de la finale d’Occupation Double Chez Nous. Près de 300 000 votes ont été enregistrés pour le coup de cœur du public, qui a couronné la pétillante Julie. Le couple gagnant, Noémie et Vincent, a été élu suite aux résultats de près de 600 000 votes! Du jamais vu à OD! Jay Du Temple dévoilera l’écart entre les votes des trois couples finalistes, mais également le top 3 des candidats coup de cœur!





Rappelons que Jay Du Temple a révélé qu’il y aura une nouvelle édition d’Occupation Double à l’automne 2021 sur Noovo - pandémie ou non - et qu’il sera toujours à l’animation pour une cinquième saison consécutive!





Psssst! Cette photo de Kourtney Kardashian «supposément» à OD fait beaucoup jaser en ce moment... Mais, si on se fie au sens des planches par terre, on peut remarquer qu'elle n'est pas sur le patio des maisons d'OD Chez Nous!



