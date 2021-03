Noémie et Vincent d'OD Chez Nous partagent une adorable photo de couple

Ça sent le printemps à plein nez et les papillons se font aller!

Eh oui, Noémie et Vincent filent toujours le parfait bonheur!

Le couple chouchou d'OD Chez Nous fait toujours autant de flammèches lors qu'il est ensemble et les amoureux ont partagé d'adorables photos ensemble en ce beau dimanche ensoleillé.

«Petite selfie du dimanche en amoureux 😃❤️», dévoile Vincent, collé sur sa tendre moitié en automobile.

«Parce que je l’aime moi aussi cette petite photo 😂☺️💗», ajoute la jolie Noémie.

Le «Sauce Boss et sa queen» sont cute à souhait sur les réseaux sociaux, partageant de mignons moments de leur quotidien avec leurs followers.





En février dernier, Noémie a pris la parole afin de dénoncer les remarques déplacées faites au sujet de son corps et de son poids, alors que des abonnés se sont enflammés et ont publié des commentaires peu élogieux au sujet de son apparence physique sur Instagram.



Il y a quelques semaines, c'est avec tristesse que l'on apprenait que le couple formé de Naadei et Patrick d'OD Chez Nous se séparait! C'est via Instagram que les amoureux ont annoncé la nouvelle de leur rupture, le tout accompagné d'une vidéo explicative. Naadei et Patrick se sont aperçus qu'ils n'étaient pas faits pour aller ensemble, même s'ils ont énormément d'affection l'un pour l'autre. Ils ont d'ailleurs avoué qu'ils restaient de grands amis malgré leur séparation.



