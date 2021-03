Noovo Info: voici tous les détails sur le nouveau service d'information!

Ce matin au cours d'une conférence de presse, nous avons pu découvrir tous les détails concernant Noovo Info, le nouveau service d'information de Bell Média!

Tel qu'annoncé précédemment sur enVedette, Noovo a maintenant une salle des nouvelles et présentera des émissions d'information à compter du 29 mars prochain!

Aujourd'hui, les détails de ces émissions intitulées Noovo Le fil ont été présentés.

Noovo Info

Animées par Noémi Mercier, Lisa-Marie Blais, Michel Bherer et Meeker Guerrier, les éditions nationales et locales seront présentées du lundi au vendredi à 17h et 22h et les samedis et dimanches à 9 h. Des journalistes de plusieurs régions du Québec feront équipe avec les animateurs, producteurs au contenu, recherchistes, réalisateurs, vidéastes, producteurs numériques, gestionnaires et techniciens pour assurer la production quotidienne des émissions.

Noovo Le fil comptera aussi sur plusieurs collaborateurs de renom : Yves Boisvert, Sophie Gagnon, Marie Grégoire, Louise Harel, Camille Lopez, Hugo Meunier, Elizabeth Plank, Martine St-Victor et Alexis Wawanoloath et plusieurs autres! Ces journalistes viendront commenter et alimenter les discussions au gré des enjeux et sujets abordés.

Voici un premier aperçu de ce qui nous attend dès le 29 mars sur Noovo :

Dans un communiqué, Suzane Landry, vice-présidente, Développement de contenu, programmation et information, a déclaré ceci :

« Noovo Info est un service d’information complet et multiplateforme qui va se déployer à la télévision, à la radio et sur le Web et qui s’ajoute ainsi à la pluralité des voix et des points de vue qui sont essentiels à notre démocratie. Avec notre nouvelle émission d’information Noovo Le fil, nous voulons ouvrir la discussion sur les différents enjeux en mettant en contexte la réalité d’ici. »

En plus de ces nouveaux rendez-vous d'information nationaux et régionaux, on vous invite à regarder le documentaire Le défi de l'info le jeudi 25 mars 2021 sur Noovo.

On pourra y voir la mise en place de la salle de nouvelles de Noovo, et on y abordera l’état actuel de l’information au Québec, alors que la désinformation et les fausses nouvelles se multiplient sur le web. Plusieurs enjeux y seront abordés, notamment le rôle du journalisme et de la liberté de presse à une époque où une pandémie mondiale sévit, que des tensions sociales sont exacerbées et que les fondements des démocraties sont fortement ébranlés à travers le monde.

Découvrez dès maintenant la case horaire de votre émission régionale Noovo Le fil!

