Noovo présente sa programmation hivernale remplie de nouveautés!

La programmation hivernale de Noovo sera haute en couleurs!

Dès janvier 2021, une foule de nouveautés plus captivantes les unes que les autres arrivent sur cette chaîne adorée du public!

Des télé-réalités, des talk-shows, des séries comiques et dramatiques et plusieurs autres émissions sauront vous divertir pendant les longues soirées d'hiver!

Voici un aperçu de ce qui vous attend sur Noovo au cours des prochains mois...

Noovo

Dès le 10 janvier, Marie-Mai prend les commandes de la nouvelle télé-réalité Big Brother Célébrités.

Cette adaptation québécoise du concept américain mettra en lumière des stars de chez nous. Cela signifie qu'on pourra voir des artistes, des influenceurs, des athlètes ou autres personnalités bien connues du public évoluer devant les caméras! En plus des soirées d’élimination du dimanche, on pourra l'évolution des candidats en semaine du lundi au jeudi 18h30.

Ne manquez pas la grande première de Big Brother Célébrités le dimanche 10 janvier 2021 dès 19h.

Noovo

L'amour est dans le pré sera de retour le jeudi 20h, dès le 14 janvier, avec une toute nouvelle animatrice : Katherine Levac!

Voyez sous vos yeux des histoires d’amour touchantes et authentiques se construire. Cette 9e saison donnera peut-être naissance au 24e bébé de la populaire émission!

La semaine des 4 Julie/Noovo

Après une courte pause pendant les Fêtes, Julie Snyder et son équipe seront de retour avec La semaine des 4 Julie dès le lundi 11 janvier à 21h.

Entrevues, performances, scoops, confidences : tous les ingrédients sont là pour vous faire décrocher de votre quotidien. Un talk-show qui se renouvelle chaque soir!

Noovo - Programmation - Hiver 2021 from Bell Média RP on Vimeo.

Envie de rire un bon coup? Ne manquez pas Juste pour rire présente : les soirées carte blanche tous les mercredis dès 20h sur Noovo! Avec à l’animation Les grandes crues, Laurent Paquin et Korine Côté, Pier-Luc Funk et Phil Roy, sans oublier Mehdi Bousaidan et ses invités.

De plus, Dominic Paquet vous attend du lundi au jeudi dès 19h avec des vidéos farfelues dans la nouveauté Ça c'est drôle! Chaque soir, l’humoriste narre les clips les plus absurdes.

Pour les amateurs d'émotions fortes, rendez-vous le vendredi soir dès 20h30 pour voir la nouvelle série documentaire L'appel d'une vie sur l’univers méconnu des répartiteurs médicaux d’urgence. À chaque épisode, un appel marquant pour le répartiteur permet au public de mieux comprendre leur réalité et l’impact qu’ils ont sur la vie des gens en détresse.

Noovo

En terminant, Noovo proposera ses premières fictions cet hiver avec deux comédies bien attendues : Contre-offre (mardi 19h30) et Entre deux draps (mercredi 19h30).

La première série vous transporte dans l’univers des agences immobilières, alors que la famille Lévesque tente de survivre dans ce marché ultra compétitif.

Entre deux draps/Geneviève Savard-L'Herbier pour Noovo

Entre deux draps présente le quotidien de quatre couples et deux colocs d’âges et de milieux différents.

Sur un ton réaliste, cette comédie explore de façon crue et désarmante toutes les facettes du couple, sans filtre, dans l’intimité de la chambre à coucher.

