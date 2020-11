Normand D'Amour: sa fille suit ses traces et jouera à la télé!

Normand D'Amour a parlé de sa vie familliale, cette semaine entrevue avec le 7 Jours!

Le célèbre acteur a raconté que sa fille, Marguerite, avait bien l'intention de suivre ses traces!

En effet, la jeune comédienne a maintenant 18 ans et vient de décrocher un rôle important dans une nouvelle série : celui de la fille de Mélissa Désormeaux-Poulin dans Survivre à mes enfants!

Voici ce qu'a déclaré Normand D'Amour concernant la carrière déjà florissante de sa fille :

« Elle a décroché un rôle dans la comédie Survivre à mes enfants! C’est fou! Elle a 18 ans, elle joue la fille de Mélissa Désormeaux-Poulin et, il y a 18 ans, c’est moi qui incarnais le père de Mélissa dans Emma. C’est incroyable, quand même! Quel beau retour! Alors oui, Marguerite veut toujours faire ce métier. Elle était dans Terre des hommes et elle a aimé son expérience. Elle travaille beaucoup en doublage et étudie en communications. Elle ira peut-être vers le théâtre plus tard. »

Que c'est beau de voir le talent d'acteur se transmettre de père en fille!

Normand D'Amour est aussi le fier papa de Lancelot, un jeune homme de 29 ans.

En ce qui concerne la nouvelle série Survivre à mes enfants, voici le synopsis officiel :

« Trois amis inséparables au cégep, maintenant parents à temps plein au sein de trois familles bien différentes, n’attendent pas les occasions spéciales pour se retrouver... désormais avec conjoints et enfants!

Kamyar et Nadine (Mani Soleymanlou et Mélissa Désormeaux-Poulin) ont quatre enfants âgés de 8 à 17 ans. Josée (Anna Beaupré Moulounda) partage la garde de sa fille unique de 8 ans avec un ex Daniel (Maxime Dénommée), avec qui elle a une relation tendue. Annie et Philippe (Catherine Bérubé et Mickaël Gouin) sont les nouveaux parents d’un enfant d’un peu plus d’un an.

Chacun à leur façon, ils apprennent à relever les défis de la parentalité au fil des fêtes d’enfants, des barbecues, des sorties au resto, des matchs de ringuette, des cours de conduite, des concerts scolaires... et de leurs 5 à 7 salvateurs, aussi. »

Le tournage a débuté le 8 septembre dernier. La série comprendra 13 épisodes de 30 minutes et sera diffusée à Radio-Canada en 2021.



