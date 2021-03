Nouveau couple: Éloïse Lafrenière et Étienne Paquin se fréquentaient avant OD Chez Nous!

Éloïse Lafrenière et Étienne Paquin forment le nouveau couple HOT du moment!





Alors que l'on croyait que les amoureux étaient tombés sous le charme pendant la pandémie, après l'aventure d'Éloïse à Occupation Double Chez Nous, on apprend que les tourtereaux se connaissaient non seulement déjà avant OD... mais, qu'ils se fréquentaient!





Très discrète sur sa vie privée depuis sa rupture avec Charles, Éloïse a décidé de faire une petite séance Q&A via Instagram hier soir, afin de répondre aux nombreuses questions de ses abonnés sur sa nouvelle relation avec le beau Étienne (qu'on a connu dans l'édition d'Occupation Double Portugal).

«On s'est rencontrés l'année passée, une semaine avant les auditions d'OD, fin juin sur une application de dating. C'est sûr que c'est dur dater en temps de COVID, on va se le dire... Nous, on a fait ça dehors, on a pris un petit verre dans ta cour!», a dévoilé la propriétaire de l'institut de beauté DAVÉLO.

Étienne ajoute: «Oui, c'est vrai qu'on se connaissait avant qu'elle aille à Occupation Double! Chose cocasse, c'est même moi qui a envoyé sa vidéo à la production pour qu'elle fasse les auditions! On s'est vus l'été, les semaines passaient et elle hésitait pour partir et y aller, en fait... On est en fréquentation, c'est un début de relation. C'est comme une amitié quasiment. On avait du plaisir et tout ensemble, mais l'expérience en soi d'Occupation Double ce n'est pas quelque chose que tu peux booker et dire "Ah! J'irai l'année prochaine." Non, tu y vas! C'est un train, pars, saute dedans! T'sais, je suis qui moi pour empêcher quelqu'un de vivre une expérience unique. Il n'y avait rien de calculé, pour les conspirationnistes là, il n'y avait rien de calculé!», précise Étienne.

Il faut avouer que les amoureux sont totalement adorables ensemble et qu'ils se complètent bien, toujours en train d'avoir des fous rires ensemble!



Les nouveaux tourtereaux avouent prendre le temps de s'apprivoiser et de se connaître avant de décider d'habiter ensemble. Pour le moment, les amoureux n'habitent pas sous le même toit et font le chemin entre la maison de Carignan d'Éloïse et celle d'Étienne à Longueuil lorsqu'ils souhaitent se voir.



Quoi qu'il en soit, les lovers sont très cute et on leur souhaite beaucoup de bonheur!

Pssst! Charles Montigny a d'ailleurs commenté la nouvelle relation amoureuse d'Éloïse et Étienne!



