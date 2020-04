Occupation Double: voyez les saisons 7 à 10 gratuitement!

Envie de décrocher un peu, cette semaine ? De mettre votre cerveau à « off » et de vous changer les idées ? On vous suggère de regarder les saisons 7 à 10 d'Occupation Double en rafale, tout à fait gratuitement!

La production a mis en ligne tous les épisodes de ces éditions d'OD sur YouTube et vous pouvez y accéder dès maintenant! Pour les visionner, c'est par ici.

Vous souvenez-vous de Jimmy, le danseur du 281? De JoÈve et de Judith? Du couple controversé formé par Dany et Christyna, qui avait causé bien des remous dans les maisons des filles et des gars à Occupation Double Portugal? Du « pétage de coche » de Laurie à OD Californie?

Tous ces moments de télé sont toujours aussi savoureux à regarder en 2020! Et c'est une toute autre expérience de pouvoir « binge watcher » les épisodes l'un après l'autre!

Voici, par exemple, la grande première d'Occupation Double, saison 9 :

Vous allez voir, on prend un malin plaisir à revoir certains candidats qu'on avait complètement oubliés!

Par ailleurs, Julie Snyder, qui produit Occupation Double, s'est récemment confiée sur l'avenir de la télé-réalité. La crise de la COVID-19 fait en sorte que son équipe évalue plusieurs scénarios.

Et dans le même ordre d'idées, un épisode exclusif de L'amour est dans le pré a été mis en ligne la semaine dernière. Découvrez dès maintenant ce 30 minutes de contenu extra avec Marie-Ève Janvier!

