OD Chez Nous: Carl explique pourquoi il était souvent en colère à l'émission!

Les petites colères de Carl avec un «C» ont fait beaucoup jaser lors de la saison d'OD Chez Nous! Alors que ses montées de lait ont fait réagir plusieurs téléspectateurs, plusieurs ont carrément tilté lorsqu'ils ont découvert l'épisode où Carl a malmené la pauvre caméra afin de protéger l'image de sa douce.



Noovo



Le candidat, qui s'est rendu en finale avec sa tendre moitié Andréanne, a abordé le sujet lors de son entrevue avec Marie-Lyne Joncas, à Rouge Fm.

«La tape dans la caméra, c'était par instinct, je suis quelqu'un qui est protecteur! Ma soeur, je l'aime beaucoup et je suis protecteur avec elle, et c'est la même chose pour Andréanne. Je n'ai jamais voulu briser l'équipement ou quoi que ce soit. Mon but, c'était vraiment de cacher la lentille quand elle avait de la peine, parce que, pour moi, c'était comme mon instinct! Honnêtement, je voulais la laisser aller aux toilettes seule, parce qu'elle avait de la peine. On dirait que je me suis juste levé la tête puis j'ai vu toutes les caméras qui se sont mises à s'enligner vers elle. Mon instinct a embarqué pis je suis juste allé cacher les lentilles!», a confié Carl.

Il ajoute: «À ce moment-là, j'étais quand même fier d'avoir été là pour mon amoureuse! Mon but, c'était de cacher la caméra, pas de la briser!»

Andréanne a conclu le sujet en affirmant qu'il n'avait pas vraiment frappé la caméra, comme plusieurs personnes ont pu croire!



Noovo

Noovo

Noovo



Carl est aussi revenu sur un autre sujet chaud de la semaine: le temps d'écran accordé à son couple lors de la saison!

«Honnêtement, quand on disait ça, c'était pour nous! On aurait aimé ça revoir ces moments-là, parce que c'est ça qui fait que l'expérience est privilégiée. Je ne suis pas quelqu'un qui est fan de drames, je me mélange pas vraiment à ça... Alors c'est sûr que regarder l'émission quand on sait tout ce qui arrive, et qu'on voit seulement les moins bons coups de tout le monde, c'est un petit peu lourd, surtout quand ce sont tes amis. Si j'étais un téléspectacteur, c'est sûr que j'aurais aimé ça, je suis capable de me mettre à leur place, mais ils doivent se mettre aussi à notre place... on connaît les punchs, on sait qui est éliminé et tout, donc ce que tu veux voir, c'est vraiment la complicité que t'as eue!»



Vous pouvez voir l'entrevue complète ci-dessous!





À notre grand bonheur, Carl et Andréanne filent toujours le parfait amour et sont enfin de retour à la maison depuis trois jours déjà. Le couple a d'ailleurs donné des nouvelles à ses fans via Instagram aujourd'hui, devant le sapin de Noël.



Instagram Carl



Pssst! Émilia d'OD Chez Nous a dévoilé qu'elle est en COUPLE!



Vous aimerez aussi: