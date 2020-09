OD Chez Nous : ce qui vous attend lors du tapis rouge ce dimanche!

Le tapis rouge d'Occupation Double Chez Nous sera diffusé ce dimanche!



C'est lors de cette grande soirée colorée qu'on apprendra enfin le résultat du vote du public de La Sélection des candidats, qui a eu lieu en direct le 31 août dernier. Vous verrez quels candidats feront leur entrée dans les maisons et ceux qui quitteront l’aventure avant même qu’elle ait réellement commencée!

La troisième maison révélée!

Qu'est-ce que cette troisième maison, plus spacieuse, plus luxueuse et plus impressionnante, a de plus que les deux autres? Elle sera MIXTE!

Voisine des maisons des garçons et des filles, cette demeure nous réserve sans aucun doute plusieurs rebondissements!

On vous invite également à découvrir cette première vidéo de la maison des gars et des filles!



Jay Du Temple reçoit les candidats chez lui!

Les gars et les filles visiteront le vignoble appartenant à la famille de Jay du Temple! Les candidats auront la chance de déguster les produits du vignoble de la famille Du Temple-Quirion tout en apprenant à se connaitre davantage. Vous verrez les premiers coups de cœur des candidats et la chimie s’installer entre eux!

KNLO offrira une prestation musicale!

À leur retour du vignoble, les candidats recevront l’artiste montréalais KNLO en prestation sur leur terrasse. Ne ratez pas la performance de sa toute nouvelle chanson C’est Beau. Vous pouvez maintenant écouter la pièce, écrite exclusivement pour l’édition d'OD Chez Nous!



C'est à ne pas manquer ce dimanche dès 18h30 sur Noovo!



