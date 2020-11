OD Chez Nous: Charles revient sur les «mensonges» de son ex!

Les amoureux tissés serrés d'OD Chez Nous sont de retour à la réalité depuis une semaine déjà!

Après avoir volontairement quitté l'aventure à Occupation Double, Éloïse et Charles sont revenus au bercail et cohabitent même ensemble chez la belle pour le moment.





Dès le début de l'aventure, Charles a fait couler beaucoup d'encre; son ex-amoureuse Chloé s'est d'ailleurs confiée sur les réseaux sociaux, affirmant qu'il était toujours en couple et vivait avec elle lorsqu'il a passé les auditions d'Occupation Double l'été dernier. Ces informations ont immanquablement eu l'effet d'une bombe sur la toile!

En entrevue hier avec HollywoodPQ, le conférencier a tenu à éclaircir la situation avec son ex:

«Je pense qu'on a des versions différentes. Je ne lui ai pas reparlé à mon ex et je n'ai pas nécessairement l'intention de lui reparler par rapport à ça, parce que je n'ai pas envie qu'on retombe là-dedans. Je pense qu'elle vit sa vie et je vis la mienne. Je la respecte, on passe à autre chose.»

Chloé a d'ailleurs retrouvé l'amour depuis ce temps et elle semble filer le parfait bonheur!





Plus tard, lors de la soirée, l'entrepreneur web a fait une petite mise au point via ses stories Instagram, à la suite de la parution d'un article sur Narcity.

«Il y a un article de Narcity qui parle de moi. J'ai eu une entrevue avec eux ce matin, donc je ne suis pas surpris de voir qu'un article est sorti sur moi. Dans le titre, ça dit que je parle de mon ex, mais si on lit, on se rend compte que je ne parle pas vraiment d'elle. Là, j'ai vu des commentaires négatifs comme quoi certains pensent que j'ai été évasif et que je veux cacher la vérité... mais ce n'est pas du tout ça. La vérité, c'est que cette ex-là a menti par rapport à moi et ça m'a vraiment déçu. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle, elle fasse ça, mais ça s'est fait. Ce que ça a fait, c'est que j'ai reçu plein de messages de haine, des menaces de mort et toutes sortes d'affaires qui ne sont vraiment pas le fun à voir. Je me suis dit que si j'en parlais avec le média, si je continuais à parler de cette histoire-là, peut-être que d'autres fanatiques allaient lui envoyer des messages de haine à elle... et je n'avais pas envie de ça. C'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter d'en parler et que je veux juste aborder le positif de ma vie, et partager ça avec vous!»





On apprenait hier que le retour à la normale d'Éloïse n'aura pas été de tout repos puisque la belle a été sous protection d'un garde de sécurité à cause des menaces qu'elle a reçues via les réseaux sociaux.



