OD Chez Nous: Charles se vide le coeur dans une lettre ouverte

Charles d'Occupation Double Chez Nous a rédigé une lettre ouverte suite à sa sortie de l'émission!

La missive est adressée aux autres candidats de la télé-réalité ainsi qu'au public, à qui il tient à s'excuser de ses propos et comportements fâchants ou décevants.

Dans son long message, publié sur le site de Noovo, Charles explique qu'il ne pensait pas vivre l'aventure aussi difficilement.

Le personnage le plus controversé d'OD Chez Nous déclare qu'il « comprend » que certaines personnes ont pu voir en lui « un leader négatif féministe autoproclamé tyran arrogant ».

Voici la lettre ouverte de Charles d'Occupation Double :

Noovo - Julie Perreault

« Tout au long de mon aventure, je me suis impliqué dans la vie de groupe ; séances de méditation, préparations de repas, entrainement physique et conversations profondes (je ne suis pas trop du type small talk). Mon objectif est demeuré le même tout au long de mon parcours, soit d’être un élément positif et d’être un vrai bon leader (HAHA !).

J’en profite pour dire merci à tous les candidats avec qui j’ai partagé cette aventure. Vous avez tous quelques choses en vous que j’admire. Même si j’adore tout le monde, j’aimerais rendre hommage à quelques personnes en particulier qui ont fait de mon aventure une expérience agréable et mémorable ;

Carl avec un C. Je t’aime avec un A majuscule. Tu dégages une énergie incroyable. Même si on t’entend dire que tu ne voulais pas que je sois ton leader et que ça puisse sous-entendre que c’est ce que je voulais, mais on le sait tous les deux que si on jouait au hockey ensemble dans la même équipe, ce serait toi le capitaine. Tu es dévoué et loyal auprès des gens que tu aimes. On se sent bien quand on est proche de toi. P.S. Ne vous laissez pas avoir en regardant la discussion pimentée qu’on a eu lui et moi ; quelques minutes plus tard, je m’excusais d’avoir haussé le ton et on se prenait dans nos bras. Love you brother, merci de nous avoir défendu au souper d’élimination.

Kev, le pouvoir de la moustache (que tu as coupé à côté de moi). Toi, mon pote, t’es une personne que j’admire. Y’a des milliers de gars avec un tatouage de lion, mais c’est toi qui le porte le mieux, t’es un vrai goon. T’es le king de la jungle. En parlant de jungle, c’est pas mal ça, OD. Puis quand on est perdu et qu’on a peur des snakes in the grass, on est content de côtoyer un gars aussi vrai et solide que toi. Selon moi, tu représentes l’homme moderne idéal ; t’es fort, t’es fier, t’as peur de rien. Tu as confiance en toi, t’apportes de la profondeur dans les discussions, t’as pas peur de parler d’émotions, t’es ouvert d’esprit, intelligent et à l’écoute. J’espère te revoir bientôt mon frère, tu me manques déjà.

Jamie, mon beau Gaspésien bronzé. Te rappelles-tu, sur le bord de la mer en Gaspésie, quand on regardait le coucher de soleil, en se serrant par le cou et en se disant qu’on allait se souvenir de ce moment-là toute notre vie ? Pour être honnête, ça m’a déçu que tu ne nous défendes pas plus que ça au souper d’élimination, le soir qu’Élo est partie. Mais tu le sais que je t’aime pareil, parce que je comprends que tu n’aimes pas ça les désaccords et que tu as préféré ne pas t’en mêler. Je le sais que tu préfères faire rire les gens que t’obstiner avec eux. Et tu le fais bien, tu donnes le sourire à tout le monde qui te côtoie. Tu m’as tellement fait rire souvent, même dans les moments les plus stressants. Merci, mon boy, j’ai hâte d’aller faire du vélo de montagne avec toi !

Julie, ma belle amie. Maudit que je t’aime. Je t’aime d’un amour inconditionnel. On a grandi avec le même genre de monde, en région. On va se le dire, ça parait que tu viens du Sag, positive, sociable, enjoué, indépendante, pis t’es chaude en cr*** (HAHA!). Je me souviens de nos partys, quand on se regardait dans le blanc des yeux pis qu’on se disait qu’on s’aimait. Ton petit côté vulnérable et ta sensibilité, c’est vraiment cute. Je trouve ça plate a mort que ton chasseur cueilleur ait oublié de s’inscrire à OD, j’aurais aimé ça, des dates à 4 avec vous deux pis ma p’tite madame. Merci d’être ce que tu es et à bientôt.

Jonathan, Gabriel, Marie-Ève, Frédérique (aka Gigi), J-F, Arielle, Dave, les nounous de voyage Jo et Gab) ainsi que ceux et celles qui ont pris de soins de moi pour le meilleur et pour le pire... j’ai deux choses à vous dire : merci et je m’excuse. Je sais que j’ai parfois été exigeant côté nourriture – j’ai tout le temps faim, maudites affaires. Bon, je suis désolé pour mes nombreuses demandes de princesse et pour mon impatience et je vous remercie d’avoir été aussi patients, à l’écoute et attentionnés envers moi. Vous êtes derrière les écrans, mais c’est vous les vraies stars de ce show-là. Vous brillez et vous resterez dans mon cœur pour toujours.

Maintenant, j’aimerais terminer en vous disant merci, cher public. Merci à mes amis, ma famille, et tout le monde qui a vu qui j’étais vraiment. Dans un autre ordre d’idées, je sais que certains d’entre vous ont vu en moi un leader négatif féministe autoproclamé tyran arrogant et je vous comprends. Honnêtement, si je me fiais juste sur les émissions pour me définir, je ne m’aimerais pas vraiment. OD ça a été plus difficile que je pensais et je n’ai pas réussi à être aussi positif que je le voulais et je sais que j’ai encore beaucoup de travail à faire sur moi. Je m’excuse sincèrement si je vous ai déçu ou fâché dans mes propos et mes comportements. »

Instagram de Charles

De son côté, la nouvelle petite amie de Charles, Éloïse, a elle aussi publié une lettre au public suite à leur départ. Elle y confie entre autres ceci :

« Pour être honnête avec vous, j’aurais préféré quitter sur une meilleure note — je suis partie avec de l’angoisse, de la peine et du regret, mais je suis aussi partie avec l’homme que j’aime, et ça, ça n’a pas de prix. À mon avis, c’est le plus beau prix que je pouvais gagner à OD. C’est aussi celui que je n’ai pas vu venir. »

Vous pouvez lire sa lettre en entier sur la page officielle d'Occupation Double!

En terminant, on vous rappelle que Jay Du Temple a annoncé hier aux candidats que cette année, il n'y avait pas seulement trois maisons, mais bien quatre!

On connaîtra les détails sur cette fameuse maison ce soir. Comme il ne reste que trois semaines à l'aventure, on ose imaginer que l'endroit en question est en fait le condo ou la maison qui sera offerte en cadeau aux gagnants d'Occupation Double Chez Nous!

