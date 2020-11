OD Chez Nous: Cintia et son fils déménagent!

Il y a du changement dans la vie de Cintia d'Occupation Double : elle et son fils déménagent!

La célèbre brunette, que l'on a connue à OD Espagne et retrouvée cet automne à OD Chez Nous, n'a pas eu le temps de défaire ses valises et déjà, elle est dans les boîtes!

La question qui est sur toutes les lèvres : est-ce que Cintia et son fils Léo déménagent avec Marjorie? Après tout, les deux candidates de télé-réalité ont confirmé former un couple dans la vraie vie et être plus amoureuses que jamais!

La semaine des 4 Julie/Noovo

Dans une série de vidéos partagées en story Instagram, Cintia explique qu'elle est dans les cartons par-dessus la tête car elle et son fils Léo changent de maison.

Voici ce qu'a déclaré l'heureuse maman à ce sujet :

« Allô guys, je voulais juste faire un petit suivi avec vous. On post pas beaucoup de vidéos, moi et Marj, parce que Marj était malade. Mais elle s’en vient passer la semaine avec nous, et aussi, je suis en plein déménagement! C’est le bordel chez moi. Je suis en train de faire les boîtes, et je déménage mercredi, et c’est tout en même temps! On vient juste de revenir et la, je dois paqueter les affaires! Et bientôt on va être tous les trois ensemble : moi, Marjo et Léo! Et on va donner un suivi sur tout ce qui se passe dans notre vie. Merci beaucoup pour tous les messages, je vous aime beaucoup! Gros bisou! »

Malgré qu'elle dise qu'ils seront tous les trois ensemble, Cintia nous a ensuite confié qu'en réalité, Marjorie viendra se confiner pendant « des semaines » avec elle et son fils mais elle n'habitera techniquement pas avec eux.

Le fils de Cintia, qui se prénomme Léo, est né en août 2016.



En suivant la candidate d'OD sur Instagram, vous découvrirez d'autres photos d'elle et son garçon plus mignonnes les unes que les autres!



On souhaite beaucoup de bonheur au nouveau trio!

Cintia et Marjorie étaient tout feu tout flamme sur le plateau de tournage de la Semaine des 4 Julie, jeudi dernier. Cintia a d'ailleurs déstabilisé l'animatrice en lui montrant ses fesses! En entrevue avec Marie-Lyne Joncas vendredi dernier, Cintia a dévoilé des détails pas mal croustillants sur les ondes de Rouge FM! En effet, la belle Brésilienne a confié avoir couché avec une candidate d'OD Espagne, en 2013.



