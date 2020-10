OD Chez Nous: découvrez avec quelle fille Cintia aura une date!

Préparez-vous à plusieurs rebondissements à OD Chez Nous encore une fois cette semaine!



La superbe Cintia, qui a fait son entrée dimanche soir lors du tapis rouge de la deuxième chance, aura une date avec... Marjorie!



C'est Jay Du Temple qui a révélé que les deux femmes avaient exprimé leur intérêt l'une pour l'autre lors de l'émission OD Extra. La production a alors immédiatement décidé de leur accorder du temps ensemble!



Marjorie a d'ailleurs révélé avoir déjà été en couple avec des filles par le passé et que Cintia faisait maintenant partie de ses coups de coeur.



Il s'agira de la première date entre deux personnes du même sexe de toute l'histoire de l'émission! Et si le couple gagnant d'OD Chez Nous était 100% féminin? On a très hâte de voir ça!



Sur une autre note, Julie-Anne d’OD Grèce, Kevin d'OD Afrique du Sud, Cintia d'OD Espagne, Kiari d'OD Afrique du Sud et Karine d'OD Bali ont fait leur entrée dans l'aventure ce dimanche.



Karine fait déjà couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux après avoir éclaté en sanglots lors du premier party... Qu'avez-vous pensé de sa discussion avec Cintia?







