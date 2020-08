OD Chez nous: découvrez la date du dévoilement des candidats!

«Tes yeux ont croisé les miens, déjà je n'y pouvais rien et quelque part tout au fond, tu as semé le doute... une occupation douuuuuuble!»

Préparez-vous à avoir l'air d'Occupation Double dans la tête puisque la populaire téléréalité fera très bientôt son retour!

En raison de la pandémie de coronavirus, la nouvelle saison d’Occupation double sera entièrement tournée au Québec. Eh oui, dès cet automne, Jay Du Temple animera pour une quatrième saison la tant attendue téléréalité qui suivra des célibataires dans des lieux uniques et inusités de notre belle province.

Si vous avez aussi hâte que nous de découvrir les candidats de la toute nouvelle cuvée d'OD Chez nous, notez à l'agenda la date du 28 août, alors que Jay Du Temple dévoilera en grande pompe les nouvelles têtes qui feront jaser lors de la prochaine édition.

«Cette année, OD sera bleu comme le panier, symbole d’une économie fière et lucide. Si OD a mis en valeur des destinations telles l’Indonésie, la Grèce et l’Afrique du Sud dans les dernières années, cette fois OD permettra au public de découvrir les endroits et les activités les plus insolites, exotiques et sublimes du Québec», déclare Julie Snyder, productrice de l’émission. «Nous espérons que le casting numérique permettra à OD Chez nous de recruter des candidates et candidats des diverses régions du Québec tout en conservant son côté arc-en-ciel avec, comme l’an dernier, plusieurs candidats issus de la diversité!»

Psssst! Pour les fans de Jay, cette semaine sur son podcast, l'animateur reçoit son amie Katherine Levac pour une discussion sur différents enjeux de l'actualité des derniers mois!





