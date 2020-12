OD Chez Nous: Éloïse et Charles reviennent sur les raisons de leur séparation à l'Heure de vérité

Alors que certains candidats redoutent la fameuse soirée tant attendue de l'Heure de vérité, le Québec au grand complet compte les dodos depuis LONGTEMPS avant cette soirée sous le signe de la bisbille!



Jay Du Temple a commencé la soirée en prenant des nouvelles des couples finalistes (qui filent toujours le parfait amour), puis a demandé à Charles et Éloïse où ils en étaient dans leur relation. Les candidats, qui sont tombés sous le charme l'un de l'autre, ont annoncé leur rupture trois semaines après avoir quitté de leur plein gré l'aventure d'Occupation Double.

Voici leur réponse:

«Je pense que c’est la période la plus difficile de ma vie. Pas à cause de la rupture avec Élo… Ça fait partie des choses qui sont difficiles en ce moment. Mais, je me sens plus outillé que jamais pour passer à travers ça. Je pense que si je pouvais choisir une fille avec qui je voudrais vivre une séparation, ce serait elle. Je suis très content en ce moment qu’elle soit près de moi. [...] Quand on est revenus dans notre vie normale, on s’est fait attaquer un peu de partout. Personnellement, ça m’a vraiment affecté. Avec la COVID, c’était pire. Parce que, ce que j’utilise normalement pour me sentir bien, ce n’était pas là… Ma famille est loin aussi et tout. Donc, ça a été vraiment rough. Je pense que, pour moi, la meilleure des choses en ce moment, c’est que je prenne soin de moi et que je me concentre à devenir une meilleure personne», a confié Charles.

«OD et la vraie vie, ce sont deux choses différentes. Il y avait une facette de moi dans OD et je me considère différente dans la vraie vie. Donc, c’est sûr que quand on a réintégré la vraie vie, avec le stress et tout ça… Je ne l’ai pas eu facile, mon retour. Ça a été vraiment difficile. T’sais, j’ai eu un garde de sécurité 24h sur 24 devant chez moi, parce que j’ai eu des menaces de mort, des incitations au suicide, de l’intimidation sur les réseaux sociaux. C’est sûr que ça nous a beaucoup rentré dedans et c’est dur de rester unis quand, les deux, on ne peut pas être la meilleure version de nous-mêmes l’un pour l’autre. Une rupture, ce n'est jamais le fun, ce n'est jamais plaisant dans les circonstances dans lesquelles on vit. De vivre ça un peu devant tout le monde, ça rend ça plus difficile. Je réintègre ma vie tranquillement, mais je ne sens pas que je suis revenue la Éloise d'avant OD. Je suis comme en rémission encore», a quant à elle souligné Éloïse.

Rappelons qu'Éloïse a confié cette semaine, en larmes, qu'elle était au bout du rouleau et qu'elle souhaitait se dissocier de l'émission Occupation Double.



Le lundi 7 décembre à 18h30, ne manquez pas L’Heure de vérité: la suite, car des moments inédits du tournage y seront révélés! Pour conclure la saison en beauté, mercredi et jeudi à 18h30 sur Noovo et Noovo.ca, ne manquez pas l’émission spéciale OD Chez Nous, Extra Sauce puisque Jay Du Temple revient sur la saison en compagnie de ses invités Cœur de pirate, Serge Denoncourt, Christine Morency, Nicolas Ouellet et Elyse Marquis! Pendant cette émission spéciale, ceux-ci auront la chance d’analyser certaines scènes d’OD Chez Nous, mais aussi de s’entretenir avec quelques candidats marquants de cette mouture! Des rencontres marquantes sont à prévoir, comme celles de Cœur de pirate et Cintia ainsi que celle entre Serge Denoncourt et Charles! Une émission qui ouvre à la discussion sur plusieurs enjeux actuels.

Jay Du Temple a également annoncé qu’il y aura bel et bien une nouvelle édition d’Occupation Double à l’automne 2021 sur Noovo - pandémie ou non - et qu’il sera toujours à l’animation pour une cinquième saison consécutive. Oui, ça, ça veut aussi dire qu'on pourra suivre les looks funky de Jay (tout comme ses multiples changements de tête) pour une saison de plus.



